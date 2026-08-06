Albert lleva 11 años viviendo solo en un bosque: "Mi fórmula es levantarme con los pajaritos y trabajar de lo que me gusta"

Las claves

Las claves Generado con IA Albert Vila lleva 11 años viviendo solo en un bosque del Pirineo catalán, cumpliendo un sueño de infancia. Es instructor de supervivencia y dirige una escuela llamada Vila Outdoors, donde enseña técnicas de bushcraft y artesanía del bosque. Aunque vive en el bosque, no está completamente aislado: usa portátil, ve Netflix, va al supermercado y tiene electricidad. En España es ilegal vivir de forma permanente en un bosque público; Albert reside en un terreno privado propiedad de un amigo.

¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si vivieras solo en mitad de un bosque? Albert Vila es un instructor de supervivencia que lleva 11 años siguiendo este estilo de vida. Un sueño que persiguió desde los 13 años y que cumplió a los 25 trasladándose al Pirineo catalán.

"Mi fórmula es vivir en el bosque, levantarme con los pajaritos y trabajar de lo que a mí me gusta", explica en uno de sus vídeos de YouTube. Y es que nuestro protagonista publica tutoriales donde muestra cómo sobrevivir en la naturaleza.

Incluso tiene una escuela de formación llamada Vila Outdoors, en la que enseña técnicas de bushcraft, artesanía del bosque. Este concepto engloba desde la construcción de herramientas manuales hasta métodos de ignición por fricción.

Pese a esta aventurera introducción, Albert no se considera un ermitaño que no tiene contacto con nadie o que vive completamente aislado. Utiliza un ordenador portátil con el que ve Netflix, viste de manera convencional y acude al supermercado para abastecerse.

Incluso cuenta con conexión eléctrica directa en el terreno. Pero el proceso no fue fácil, especialmente en los inicios. Albert empezó viviendo bajo un toldo, pasó por tiendas de campaña en las que sufrió derrumbes debido a nevadas extremas.

Durante seis años también habitó una tienda de campaña de algodón tipo safari, hasta que su situación cambió por completo al restaurar manualmente una caravana abandonada que le regalaron.

La vida en el monte no es baladí. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil realiza una media de entre 1.000 y 1.500 rescates anuales en territorio nacional.

Además, el balance del GREIM concluye que aproximadamente el 47 % de las personas rescatadas resultan ilesas.

¿El motivo? La mayoría de las intervenciones del servicio de montaña responden a extravíos, agotamientos físicos o falta de planificación. Por eso, si estás pensando en seguir el ejemplo de Albert, conviene formarse y prepararse adecuadamente.

¿Es legal vivir en un bosque público?

No, en España es ilegal vivir de forma permanente en un bosque público. Así queda reflejado en varias normativas como la Ley de Montes del 2003, que prohíbe el uso privativo de cualquier bosque.

Lo que sí permite, por contra, es el uso común de la zona para pasear o llevar a cabo cualquier actividad que no sea dañina para la naturaleza. De hecho, Albert vive en un terreno privado, propiedad de un amigo suyo.