Es oficial: Los trabajadores que hagan más de 6 horas seguidas tienen derecho a un descanso mínimo de 15 minutos

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores con jornadas continuas de más de seis horas tienen derecho a un descanso mínimo de 15 minutos según el Estatuto de los Trabajadores. Este descanso es obligatorio y puede ampliarse mediante convenios colectivos o acuerdos contractuales, pero solo aplica si la jornada es superior a seis horas. El descanso de 15 minutos no siempre es retribuido; su pago depende de lo pactado en el convenio o contrato laboral. En las jornadas partidas, donde ya existe una pausa larga, normalmente no se añade este descanso adicional.

Si tu jornada laboral diaria se desarrolla de forma continuada y supera las seis horas, tienes derecho por ley a un descanso mínimo de quince minutos.

Esta normativa, fundamental para la recuperación física y mental del empleado, es un derecho laboral básico reconocido para todo trabajador por cuenta ajena. Su obligatoriedad está recogida en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores.

La ley establece este cuarto de hora como un mínimo aplicable a todos los empleados, aunque este tiempo puede ser ampliado y mejorado a través de los convenios colectivos de cada sector o mediante acuerdos específicos en el contrato de trabajo.

Para que este derecho sea exigible según el marco legal general, se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que la jornada debe ser continua, es decir, no debe verse interrumpida por pausas largas (como la de la comida).

El derecho nace únicamente cuando se sobrepasa este límite. Si la jornada es de exactamente de seis horas, el descanso no es obligatorio por ley, a menos que el convenio o contrato dictamine lo contrario.

¿El tiempo de descanso es retribuido?

Una de las dudas más frecuentes es si esos 15 minutos se pagan. La ley indica que la existencia del derecho al descanso no implica automáticamente que sea tiempo retribuido.

En algunos sectores, este cuarto de hora se considera tiempo de trabajo efectivo y se paga con normalidad. En otros, es un descanso no retribuido, lo que obliga al empleado a prolongar su estancia en el puesto para completar sus horas de trabajo efectivo. La determinación de si se paga o no depende exclusivamente de lo pactado en el convenio colectivo o el contrato.

En las jornadas partidas, donde ya existe una interrupción larga para comer, no suele añadirse este tiempo extra, ya que la finalidad de recuperación ya se cumple con la pausa central.

Asimismo, conviene no confundir este derecho con otros periodos de pausa regulados, como las doce horas mínimas de separación entre jornadas o el descanso semanal obligatorio.

Con la implantación obligatoria del registro horario, las empresas deben especificar si el trabajador ficha o no durante esta pausa.

Además, salvo que existan razones de seguridad justificadas en el centro de trabajo, durante este tiempo el empleado es libre de salir de las instalaciones de la empresa, ya que se trata de un periodo de descanso legalmente reconocido.