Martín vive en un pueblo de Toledo y trabaja en Madrid: "La vida aquí es muy tranquila, el tema de trabajo es relativo"

Las claves

Las claves Generado con IA Martín, un colombiano residente en Camarena (Toledo), trabaja en la construcción en Madrid y destaca la tranquilidad de vivir en un pueblo frente al ritmo acelerado de la ciudad. El caso de Martín refleja la tendencia creciente de personas que eligen residir en municipios pequeños mientras mantienen su empleo en grandes ciudades cercanas. La inmigración es fundamental en el sector de la construcción en España, afectado por la falta de relevo generacional y la escasez de trabajadores cualificados. Vivir en un pueblo permite reducir gastos, mejorar la calidad de vida y alejarse del estrés urbano sin renunciar a oportunidades laborales.

Dejar atrás el ritmo acelerado de la ciudad para instalarse en un pueblo se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para muchas personas que buscan una vida más tranquila.

Sin embargo, para quienes toman esta decisión, uno de los principales retos sigue siendo compaginar la residencia en zonas rurales con las oportunidades laborales.

Ese es el caso de Martín, un colombiano que vive junto a su familia en Camarena, un municipio de Toledo, mientras trabaja en Madrid dentro del sector de la construcción.

"Ahora mismo estoy trabajando en una obra. Un amigo me ayudó a entrar y estamos dándole", cuenta Martín en el canal de YouTube @La Blue Kombi.

Según explica, encontrar empleo puede ser variable, aunque asegura que actualmente tiene una ocupación que le permite mantenerse: "El tema del trabajo aquí es relativo, puede haber como que no. Vamos dándole. Aquí nos pagan por día, gano unos 60 euros diarios en la construcción. Me alcanza".

Vivir en el pueblo y trabajar en la ciudad

Más allá del empleo, Martín destaca las ventajas de vivir en un pueblo frente al ritmo de una gran ciudad. Para él, la tranquilidad y el ambiente familiar son algunos de los principales motivos por los que está satisfecho con su decisión.

"La vida aquí es muy tranquila. En Madrid hay mucho más movimiento. Es más tranquila la vida", explica. "La gente es muy amable y sociable. Para mis niñas es mucho más tranquilo, pueden salir a caminar a la plaza".

Su historia refleja una realidad cada vez más habitual: trabajadores que optan por residir en municipios pequeños mientras mantienen su actividad profesional en grandes ciudades cercanas.

Una fórmula que permite reducir gastos, ganar calidad de vida y alejarse del estrés urbano sin renunciar a las oportunidades laborales.

En paralelo, el caso de Martín también pone de relieve la importancia de la población inmigrante en sectores como la construcción, donde la falta de relevo generacional y la escasez de trabajadores cualificados han convertido a miles de extranjeros en una pieza fundamental del mercado laboral español.

La construcción ha sido históricamente uno de los motores económicos del país y, tras la crisis inmobiliaria de 2008, ha vivido una recuperación impulsada por la rehabilitación, la obra pública y la necesidad de nuevas viviendas.

Sin embargo, las empresas continúan enfrentándose a un problema estructural: la dificultad para encontrar profesionales que cubran puestos tradicionales como albañiles, peones, encofradores o yeseros.

En este contexto, trabajadores procedentes de distintos países han encontrado en este sector una vía para establecerse en España y desarrollar su trayectoria laboral.

Una aportación que, aunque resulta clave para mantener la actividad, también plantea desafíos relacionados con la estabilidad laboral y las condiciones de empleo.