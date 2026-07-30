Lucía (27) dejó Madrid por un pueblo de Galicia: "Vivir aquí es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto"

Las claves

Las claves Generado con IA Lucía, de 27 años, dejó Madrid para mudarse a una aldea gallega con solo nueve vecinos, buscando una vida autosuficiente y en contacto con la naturaleza. Está restaurando una casa centenaria y vive de forma muy económica gracias a su huerto y animales, gastando unos 200 euros al mes. Afirma que la vida en el pueblo es más barata y tranquila, valorando la cercanía vecinal y la posibilidad de contribuir a la repoblación rural. Utiliza su prestación por desempleo para financiar la reforma y planea solicitar ayudas ganaderas, mientras disfruta de una mejora notable en su bienestar personal.

A sus 27 años, Lucía decidió cambiar el ruido de Madrid por la tranquilidad de una aldea gallega con apenas nueve vecinos.

Allí ha encontrado una casa abandonada de más de 100 años que está restaurando para cumplir un objetivo que llevaba años persiguiendo: vivir de una forma más autosuficiente, conectada con la naturaleza y alejada del ritmo de la ciudad.

Su historia, compartida por el comunicador Álvaro de @hilux_aventura, es la de una joven que dejó atrás la vida urbana para poner en práctica sus conocimientos de permacultura y construir un nuevo proyecto de vida en el medio rural.

La autosuficiencia es una de las claves de su nueva etapa. Lucía asegura que vivir en el pueblo le permite reducir mucho sus gastos gracias a los recursos que obtiene de la tierra. "Vivir en un pueblo es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto", explica.

Actualmente, su mayor gasto mensual son sus animales, en los que invierte unos 150 euros, mientras que la compra del mes ronda los 50 euros gracias a su huerto y a la recolección. "Cuando tenga la huerta grande, mi intención es comprar lo mínimo posible: arroz, aceite y poco más", señala.

Un cambio de vida

La decisión de abandonar Madrid no fue improvisada. Lucía llevaba años estudiando cuestiones relacionadas con la naturaleza y sentía que su vida en la ciudad no encajaba con sus valores. "Llevo toda la vida estudiando cosas de naturaleza y vivir en la ciudad era una incongruencia", explica.

En la aldea gallega ha encontrado la tranquilidad que buscaba y una forma de vida más cercana al entorno natural. "Solo escuchar los pájaros es un sueño", cuenta sobre una de las cosas que más valora de su nueva realidad.

Además, su proyecto tiene también un componente social. Lucía quiere contribuir a recuperar lugares afectados por la despoblación y cree que las aldeas todavía tienen futuro. "Estos sitios merecen que la gente vuelva a repoblarlos", afirma.

Aunque dar el salto de Madrid a una pequeña aldea podía parecer arriesgado, Lucía asegura que tenía más miedo a quedarse en la ciudad que a empezar de cero en Galicia.

"Sinceramente, me daba mucho más miedo quedarme en Madrid, con toda la precariedad que hay, con todos los problemas, con toda la delincuencia, que venirme aquí a experimentar cómo se pone un tejado", reconoce.

En su nueva comunidad, formada por nueve vecinos habituales, asegura haber encontrado una cercanía que no tenía en la capital. "A mí me tienen en palmitas, son como familia mía", explica.

También destaca la diferencia con su anterior vida en Madrid: "He vivido en Madrid toda la vida y no conocía a mi vecino de al lado, y aquí no puedo ir por un sitio sin que me saluden".

Para financiar esta nueva etapa, Lucía está utilizando su prestación por desempleo mientras continúa con la reforma de la casa y prepara nuevos proyectos, como solicitar una ayuda de incorporación ganadera para poder tener vacas.

Antes de esta aventura se define como una "buscavidas". Tuvo una tienda online de artesanía, trabajó de noche en discotecas y fue música callejera en Madrid.

Ahora asegura que su familia también ha notado el cambio: "Me ha cambiado hasta la cara, me brillan los ojos, y ellos, la verdad es que agradecen mucho que haya encontrado un sitio para ser feliz".