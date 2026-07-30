José Ramón García, arquitecto, sobre reformar una casa: "Con un tamaño de 73 m² el precio es de 88.000 € y tarda 4 meses"

Las claves

Las claves Generado con IA Reformar una vivienda de 73 m² cuesta alrededor de 88.000 euros y suele tardar unos 4 meses, según el arquitecto José Ramón García. El precio de las reformas depende de factores como la calidad de los materiales, la eficiencia energética y la incorporación de domótica. El coste de las reformas ha aumentado por la escasez de mano de obra cualificada y las nuevas exigencias normativas en eficiencia energética. Actualmente, el precio por metro cuadrado para reformas integrales puede superar los 1.200 euros, frente a los 500-700 euros previos a la pandemia.

Reformar una vivienda se ha convertido en una de las principales alternativas para quienes desean mejorar su casa sin tener que comprar otra.

Sin embargo, el incremento de los materiales, la falta de profesionales y las nuevas exigencias en eficiencia energética han elevado tanto los presupuestos como los plazos de ejecución.

En este contexto, el arquitecto José Ramón García ha explicado cuánto puede costar una reforma integral y de qué factores depende el precio final.

El precio de las reformas en España

Durante un vídeo publicado en redes sociales en el perfil Reformas integrales en Madrid, el arquitecto responde a una de las preguntas más habituales entre quienes se plantean renovar su vivienda: cuánto tiempo se tarda en completar una reforma.

Su respuesta es clara: "Esta casa, cuatro meses", señala al referirse a una vivienda de 73 metros cuadrados útiles. Al ser preguntado por el presupuesto, José Ramón explica que una reforma de esas características ronda los 88.000 euros, aunque aclara que no existe una cifra fija para todos los proyectos.

"Los precios oscilan", afirma, antes de explicar que el coste varía en función de múltiples factores relacionados con los acabados y las prestaciones que el propietario quiera incorporar.

Entre los elementos que más influyen en el presupuesto destaca, en primer lugar, la calidad de los materiales elegidos.

A ello se suman aspectos como la instalación de un sistema de aerotermia, la mejora de la eficiencia energética o la incorporación de soluciones de domótica, cada vez más demandadas por quienes buscan reducir el consumo energético y aumentar el confort del hogar.

La explicación del arquitecto coincide con la evolución que está experimentando el sector de la construcción y las reformas en España.

Desde 2025 los costes continúan aumentando de forma moderada, con incrementos anuales que oscilan entre el 3% y el 4,5%, situándose en máximos históricos según los principales indicadores del sector.

Uno de los principales motivos es la escasez de mano de obra cualificada. La falta de relevo generacional entre albañiles, fontaneros, electricistas o carpinteros ha encarecido el coste de la mano de obra y ha provocado que muchas reformas requieran más tiempo para completarse.

A ello se suma la aplicación de las nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación y de la normativa europea en materia de eficiencia energética, que obligan a usar materiales y sistemas constructivos de mayor calidad.

Como consecuencia, los presupuestos actuales poco tienen que ver con los de hace unos años.

Mientras antes de la pandemia una reforma integral de una vivienda de entre 80 y 90 metros cuadrados podía situarse entre 500 y 700 euros por metro cuadrado, actualmente es habitual encontrar precios de 850 a más de 1.200 euros por metro cuadrado, dependiendo de las características del proyecto.

Las previsiones del sector tampoco apuntan a una bajada de precios a corto plazo.

Empresas y asociaciones especializadas consideran que el mercado se encuentra en una etapa de estabilización en niveles elevados, impulsada por la elevada demanda de rehabilitación de viviendas, el envejecimiento del parque inmobiliario y la continua necesidad de adaptar los inmuebles a estándares energéticos más exigentes.