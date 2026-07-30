Los expertos coinciden: poner el aire acondicionado a 16º C es un error y dispara el consumo, es mejor dejarlo a 25º sin apagarlo

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos en climatización advierten que poner el aire acondicionado a 16º C es un error porque aumenta el consumo energético. Recomiendan mantener el aire acondicionado encendido entre 25 y 27º C, siguiendo las directrices del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala que reducir un grado incrementa el consumo entre un 6 y un 8 %. La aerotermia se considera la mejor opción de climatización, aunque requiere mayor inversión y es ideal para climas secos.

Estamos en pleno verano y las olas de calor ya son una constante en España. En este contexto reabre un debate: ¿Es bueno poner la temperatura de los aires acondicionados a menos de 26º C? Tanto las administraciones públicas como los expertos tienen claro que no lo es.

José María Rey y Alejandro Hellín son técnicos de climatización al frente de su propia empresa. Ambos coinciden en Sector Oficios Podcast en que poner la temperatura de tu climatizador al mínimo tiene más desventajas que beneficios.

"Hay que dejar trabajar a la máquina, no puedes dejarla apagada, llegar a casa y ponerla a 16º C porque hace mucho calor", expone Hellín al ser preguntado por la mejor forma de usar un aparato de aire acondicionado.

¿Cuál es la temperatura ideal para el aire acondicionado?

"Yo dejo mi aire puesto todo el día a 27º C, y una hora antes de llegar a casa lo bajo a 26 o 25 grados; (...) la factura que me llega es de 60 o 70 euros", apunta Rey. Ambos defienden que los aparatos de climatización modernos regulan la temperatura ambiente.

Por ello, lo recomendable es tenerlos siempre encendidos a entre 25 y 27º C. Esa misma recomendación es la que consta en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) para los recintos públicos de uso comercial o administrativo.

Concretamente, la temperatura que establece es de 26º C. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en cambio, recomienda situarnos entre los 23 y los 25 grados centígrados, siempre que la humedad relativa esté entre el 45 y el 60 %.

Los dos expertos en climatización argumentan que cuando pones el aire acondicionado a la temperatura mínima, obligas al equipo a trabajar al máximo de su capacidad, consumiendo más energía y, por ende, afectando a tu bolsillo cuando llega la factura de la luz.

Temperatura baja, consumo alto

El mismo IDAE advierte que cada grado que se reduce incrementa el consumo entre un 6 y un 8 %, por lo que bajar de 26 a 23 grados ya supondría un aumento de consumo de entre el 18 y el 24 %.

Además, la diferencia entre la temperatura interior y exterior no debería ser mayor de 10 o 12 grados, tal como recomienda esta misma institución.

Aerotermia: la mejor opción

José María Rey recomienda la aerotermia como el mejorsistema de climatización. Eso sí, esta requiere de un mayor presupuesto y funciona especialmente bien en zonas de clima seco.

"Si tienes algo más de dinero, el suelo radiante y refrescante con aerotermia funciona muy bien", concluye el técnico.