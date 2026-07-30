Los expertos coinciden: "El coste medio de unas vacaciones en la playa en España son 1.502€"

Personas yendo a disfrutar de la playa en el verano. Imagen de archivo IStock

Las claves

Las claves Generado con IA El coste medio de unas vacaciones en la playa en España alcanza los 1.502 euros por familia, según la OCU. Un 30% de los hogares españoles no tiene previsto salir de vacaciones en 2026, frente al 25% del año anterior. El 40% de los españoles afirma no poder permitirse viajar este verano debido al encarecimiento del coste de vida. Los expertos recomiendan usar plataformas de alojamiento fiables y métodos de pago seguros para evitar estafas.

Los meses de julio y agosto se caracterizan por la famosa operación salida, los españoles huyen del calor de las ciudades y deciden trasladarse a la tranquilidad de la playa y del pueblo.

Sin embargo, los últimos años viajar en las vacaciones pasó de ser una comodidad a un auténtico lujo y cada vez son más las familias que, cuando llegan estos meses del verano, simplemente no pueden permitirse viajar.

Así, un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detalla que, aunque la playa y el turismo nacional siguen liderando las preferencias de descanso, el aumento generalizado de los costes ha provocado que un 30% de los hogares decida no salir de viaje este 2026.

Radiografía del verano español

Según el informe de la OCU, la playa sigue siendo la opción favorita, elegida por un 33% de los encuestados, sin embargo los expertos también señalaron que esto "supone un importante desembolso, el coste medio de unas vacaciones en la playa son 1.502 euros", incluyendo alojamiento, transporte, alimentación y ocio.

Por otro lado, al menos a un 11% de los españoles les gusta pasar su verano en el extranjero, sin embargo en este caso el gasto es aún mayor llegando a los 2.641 euros por familia.

Las opciones menos preferidas por los españoles para pasar su verano son el pueblo, que de media supone unos 583 euros, y la montaña con un coste medio de 928 euros.

Ahora bien, la cifra realmente preocupante son aquellas personas que no tienen previsto salir de vacaciones. Así, un 30% "no tiene previsto ir a ningún sitio este verano". Esto supone un incremento frente a ejercicios anteriores en que la cifra se situaba en 25%.

Por otro lado, un 40% dice que no ha planeado nada porque "no puede permitírselo". Estas cifras ponen de manifiesto cómo el coste de las vacaciones sigue estando fuera del alcance de las familias y cómo dicha cifra va en aumento.

Lo cierto es que entre el 2025 y lo que va de 2026 el coste de vida en España ha tenido un aumento en torno al 3% y el 3,2% interanual. Así, los suministros del hogar como la luz y el gas han actuado como los principales tensores al alza este año.

Por otro lado, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, los salarios medios han subido un 3,1% en 2025, a la par del crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Sin embargo, con la crisis de la vivienda, el aumento del combustible y la electricidad por la guerra de Irán y la subida de ciertos productos de primera necesidad ha llevado a que la economía personal de los españoles se vea cada vez más perjudicada.

De esta manera, en vista de que la economía de muchas familias no les permite viajar en los meses del verano, muchos optan por pedir préstamos personales a los bancos, una opción que a largo plazo puede resultar ser muy poco rentable.

Finalmente, los expertos de la OCU advierten a aquellos que busquen salir de viaje y huir de la ciudad que utilicen plataformas de alojamiento fiables y pasarelas de pago seguras para evitar estafas e infortunios.