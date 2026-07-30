Confirmado: los trabajadores en preaviso por despido pueden dedicar 6 horas de su jornada a buscar otro empleo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en preaviso de despido por causas objetivas o colectivas pueden dedicar 6 horas semanales de su jornada a buscar otro empleo, sin pérdida de salario. Este derecho está recogido en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores y es aplicable en despidos por razones económicas, técnicas, organizativas, de producción, ineptitud o ERE. La empresa no puede descontar ese tiempo del salario ni exigir su recuperación, aunque el trabajador debe comunicar previamente las horas que usará. Este permiso no aplica en casos de despido disciplinario, dimisión o finalización ordinaria de contratos temporales.

El Estatuto de los Trabajadores, en su labor de proteger a los empleados, tiene un respaldo clave pero desconocido para aquellos que se encuentran en un periodo de preaviso por despido, ya sea por causas colectivas u objetivas.

Así, permite que el trabajador pueda dedicar seis horas semanales de su jornada laboral a la búsqueda de un nuevo empleo sin dejar de percibir su salario.

Es decir, que estos trabajadores pueden realizar entrevistas y gestiones para conseguir hacerse con una nueva oportunidad laboral, sin tener la obligación de recuperar ese tiempo.

¿En qué consiste?

El artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que en el periodo de preaviso de 15 días, o lo que dure el mismo, en un despido por causas objetivas, el empleado tiene derecho a una licencia retribuida de seis horas semanales para buscar un nuevo empleo, sin pérdida de salario.

Es importante recordar que en España, el despido por decisión de la empresa adopta tres formas principales. En primer lugar, el disciplinario, motivado por faltas graves del trabajador y sin indemnización.

El despido objetivo, justificado por razones económicas, técnicas, organizativas o de ineptitud, que corresponde a 20 días de indemnización; y el despido colectivo, conocido como ERE, para la reestructuración de plantillas.

Cualquiera de estos puede ser declarado procedente, nulo o improcedente si es llevado a los tribunales. En el caso de ser considerado improcedente se escoge readmitir al trabajador o pagarle una indemnización superior.

Para poder acceder a este permiso protegido por el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores es importante tener en cuenta que se llama causas objetivas a los casos en los que el despido ha estado relacionado con motivos económicos, técnicos, organizativos, de producción, ineptitud sobrevenida o falta de adaptación. También es aplicable a casos de despidos colectivos o ERE.

Teniendo esto en cuenta, en casos de despidos disciplinarios, dimisiones o finalizaciones ordinarias de contratos temporales, no aplica este permiso.

Es importante tener en cuenta que la empresa no puede descontar nada del salario ni exigir que el trabajador recupere ese tiempo posteriormente, sino que son horas retribuidas al 100%.

Sin embargo, el trabajador debe comunicar previa o razonablemente a la empresa las horas que va a utilizar para organizarse de forma flexible y si la empresa deniega o traba el disfrute de esta licencia, el trabajador puede reclamar legalmente la vulneración de este derecho.

Por otro lado, en el caso de que el empleado sea una persona con discapacidad que requiere de un representante legal, este último podrá hacer uso de dicho permiso en su nombre.

Por último, si la empresa decide prescindir de que el empleado acuda a trabajar durante estos días de preaviso y abona el importe económico que corresponde al finiquito, se pierde el derecho a disfrutar de estas horas.