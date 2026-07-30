Amalia, pensionista: "Hay que dejarles a los nietos la herencia, tienen muy difícil alquilar una casa"

Las claves

Las claves Generado con IA La crisis de la vivienda en España dificulta que los jóvenes puedan ahorrar y acceder a una casa propia. Muchos jubilados están optando por dejar sus viviendas en herencia directamente a sus nietos para ayudarles a emanciparse. El alquiler de una vivienda supone entre el 35% y el 45% del salario neto de los jóvenes, lo que limita su capacidad de ahorro. El precio medio de compra y alquiler de vivienda en España es muy alto en comparación con los salarios de los jóvenes.

La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, sobre todo los más jóvenes que han visto como su capacidad de ahorro es prácticamente nula.

Así, conseguir una vivienda para este sector de la población se ha convertido en algo prácticamente imposible, tanto es así, que la edad de emancipación en España es la más alta de la Unión Europea situándose en los 30 años.

A raíz de esto, miles de jubilados han tomado la decisión de dejarle a sus nietos sus viviendas como herencia, en vez de a sus hijos, al considerar que estos jóvenes no tienen la posibilidad de hacerse con este bien.

"Ahorrar es complicado"

La abogada María Jesús Romero Bella habló con Antena 3 y explicó que "los abuelos actualmente, imagínate cómo estarán viendo la situación de los nietos, que hacen su testamento con un tercio de mejora, están dejando su casa a los nietos para que puedan independizarse".

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio de una persona joven de entre 25 y 29 años, alcanza los 21.039 euros brutos anuales, es decir, alrededor de 1.400 euros netos mensuales en 12 pagas.

Por otro lado, el porcentaje de ahorro de estos jóvenes varía dependiendo de su situación; sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría vive en pisos compartidos, según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España (CJE), el alquiler les supone entre un 35% y un 45% de su salario neto, con lo cual suelen ahorrar entre un 10% y un 5% del salario mensual neto.

Viendo estos datos, no resulta extraño que los abuelos opten por ayudar a sus nietos: "Los hijos a lo mejor ya tienen sus vidas solucionadas, pero los nietos lo tienen muy difícil", explicaba una de las jubiladas entrevistadas por Antena 3.

Amalia, es pensionista y también está de acuerdo con esto: "Mientras tú vivas es tuyo y una vez me muera para los nietos, conforme está la vida hoy en día no van a poder comprarse un piso ni de alquiler van a poder estar", expresó.

Nieves, otra jubilada entrevistada, también expresó que "siempre y cuando a los hijos no les haga falta, a mí me parece estupendo".

Lo cierto es que, según la plataforma inmobiliaria Idealista, el alquiler mínimo en España se sitúa en 15,3 euros por metro cuadrado. Así, el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados supone en promedio 1.224 euros.

Por otro lado, comprar una vivienda en España supone alrededor de 2.823 euros por metro cuadrado. La misma vivienda de 80 metros cuadrados supondría un importe de 225.840 euros.

De esta manera, parece ser que en medio de un mercado inmobiliario cada vez más hostil, con una importante falta de oferta que choca con una alta demanda; las herencias serán la solución para que los jóvenes puedan acceder al mercado inmobiliario.