Zacarías, pastor de ovejas en un pueblo: "Han querido que España sea solo turística y que desaparezca el sector primario"

Las claves

Las claves Generado con IA El pastoreo tradicional en España está en declive por la falta de relevo generacional y dificultades económicas. Zacarías, pastor en el Pirineo, alerta sobre el riesgo de depender del turismo y perder el sector primario. Destaca la importancia de la ganadería extensiva en la conservación del paisaje y los ecosistemas de montaña. Defiende un modelo basado en la calidad de los productos y una vida centrada en el tiempo y no en el dinero.

Lejos del crecimiento que experimenta el turismo en España, buena parte del medio rural vive una realidad muy diferente. Oficios que durante generaciones fueron esenciales para la vida en el campo pierden protagonismo año tras año, amenazados por el abandono y la falta de continuidad.

Uno de los casos más representativos es el del pastoreo, una profesión histórica que atraviesa un momento delicado debido al escaso relevo generacional y a las dificultades para obtener una rentabilidad suficiente que garantice su continuidad.

Como consecuencia, las estimaciones sitúan entre 80.000 y 90.000 el número de pastores dedicados al ganado ovino y caprino que permanecen en España, un dato que pone de manifiesto el lento pero continuado declive de esta actividad tradicional.

Uno de ellos es Zacarías, pastor de ovejas en el Pirineo, que ha compartido su experiencia en una entrevista en el canal de YouTube de María Pilar Dancausa.

Durante la conversación, el joven ganadero defendió la importancia del sector primario y lanzó una advertencia sobre su futuro: "Si se cae el sector primario, va todo detrás".

Zacarías considera que la agricultura y la ganadería han ido perdiendo peso frente a otras actividades económicas.

En este sentido, expresó su preocupación por el rumbo que, a su juicio, está tomando el país: "Parece que han querido que España solo sea turística y que desaparezca el sector primario".

Para el pastor, el principal riesgo de esta situación es depender de otros países para un aspecto tan básico como la alimentación, aunque también reivindica el papel medioambiental que desempeña la ganadería extensiva.

Según explicó, la presencia de los rebaños contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas de montaña. "Si estos animales no estuvieran aquí, el paisaje sería completamente diferente. Lo que hacemos es conservar el paisaje y el entorno", señaló durante la entrevista.

Sin embargo, reconoce que el modelo al que dedica su vida tiene limitaciones económicas. Frente a las grandes explotaciones industriales, considera que la ganadería extensiva debe diferenciarse por otros valores. "No podemos competir con el intensivo en producción", afirmó.

Por ello, defiende una estrategia basada en la calidad de los productos y no en la cantidad: "Tenemos que ir más hacia la calidad que hacia el volumen".

La reflexión de Zacarías también alcanza al modelo de vida actual. Lejos de perseguir el enriquecimiento rápido, asegura que sus prioridades son otras. "No quiero tener la cuenta llena de dinero, quiero tener tiempo", explicó.

Una filosofía que resume la visión de un oficio cada vez menos frecuente, pero que sigue desempeñando un papel esencial en el medio rural y en la conservación del territorio.