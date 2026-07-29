José Elías, empresario español: "Los abuelos del futuro compartirán piso con una pensión de 800 euros"

Las claves

Las claves Generado con IA El empresario José Elías advierte que muchos jubilados del futuro tendrán que compartir piso por no poder pagar el alquiler con una pensión baja. Elías critica el actual sistema de pensiones y señala que la combinación de mercado laboral, vivienda y demografía lo hace insostenible. Según Elías, la cultura del alquiler agrava el problema y considera que poseer una vivienda propia es la mejor garantía para la vejez. Prevé que la situación estructural, con menos cotizantes y más pensionistas, pondrá en riesgo la viabilidad de las pensiones en España.

Las pensiones llevan años en el centro del debate, pero José Elías va un paso más allá.

El empresario catalán sostiene que el verdadero problema no está solo en la Seguridad Social, sino en un modelo económico que, a su juicio, hace inviable el futuro de las próximas generaciones.

Con un discurso directo, señala al mercado laboral, la vivienda y la demografía como los grandes desafíos pendientes. Su conclusión es tan simple como demoledora: "Los abuelos del futuro compartirán piso".

Una situación insostenible

Para Elías, lo que hoy se presenta como una tendencia moderna acabará siendo una necesidad. "Llevamos años hablando de coworking y coliving como si fuera una moda guay", comenta.

Sin embargo, advierte que ese modelo no tardará en extenderse también a las generaciones mayores. "Las pensiones no van a dar para más", resume, al señalar que el actual sistema no podrá sostenerse mucho tiempo en las condiciones actuales.

Su preocupación principal se centra en un grupo muy concreto de la población. "Veo a gente con 50 y pico años que pagan 1.000 pavos de alquiler, van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida", lamenta.

Ante esa situación, se pregunta: "¿Qué va a pasar cuando se jubilen?". La respuesta, según él, es clara: "Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer coliving con otros abuelos".

A partir de esta reflexión, Elías sostiene que el problema no es puntual, sino estructural. "Cada vez somos menos los que pagamos pensiones y más los que cobran", explica, recordando que la pirámide demográfica está completamente invertida.

"O hemos inventado lo de los panes y los peces, o aquí falta dinero", resume con ironía.

Su crítica, que toca todos los puntos, alcanza también al ámbito político. "Hablas con un político y te dice que no pasará nada. Claro, como él no estará para verlo…", dice con escepticismo.

A su juicio, "llegará un momento en que no tendrán huevos a pagar las pensiones", una situación que dejará desprotegida a una gran parte de los españoles.

Finalmente, Elías pone el foco en la cultura del alquiler: "A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada. Si eres pobre como una rata, tienes que comprar".

En su opinión, poseer una vivienda sigue siendo la mejor garantía para el futuro. "Es lo único que te permite que, cuando llegues al final de tus días, puedas vivir", concluye.