Javier Dasí, experto energético: “En verano, 20 ventiladores consumen como un aire acondicionado”

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Dasí, ingeniero eléctrico, recomienda priorizar el uso de ventiladores frente al aire acondicionado, ya que 20 ventiladores consumen lo mismo que un solo aire. Aconseja ventilar y enfriar la casa por la noche y cerrar ventanas y persianas por la mañana para mantener el frescor y reducir el uso de aparatos eléctricos. El precio al que se paga cada kilovatio es clave en la factura: una diferencia de céntimos puede suponer cientos de euros más al mes. Dasí recomienda combinar ventiladores y aire acondicionado, priorizando los ventiladores para ahorrar energía y dinero en verano.

Javier Dasí Martínez es ingeniero eléctrico y fundador y CEO de Objetivo Luz y Energy App; trabaja ayudando a particulares a pagar menos en su factura de la luz encontrando mejores tarifas u optimizando su contrato.

De esta manera, con la llegada del verano, el experto en energía ha optado por aconsejar a los españoles sobre cómo ahorrar a nivel energético y refrescarse en las olas de calor del verano.

Por ello, a través de sus redes sociales optó por hacer una comparación y responder a la eterna cuestión: ¿Es mejor el aire acondicionado o los ventiladores para refrescarse en verano?

¿Qué es más barato?

En el verano es muy importante saber cómo gestionar el uso del aire acondicionado y los ventiladores para hacer frente a las olas de calor que suelen ser recurrentes y cada año más calurosas.

Así, el ingeniero comenzó señalando que "para que ahora con las olas de calor y todo el verano por delante no te arruine la factura de la luz", es preciso saber que "20 ventiladores consumen como un aire acondicionado, así que siempre que puedas pasar el calor con ventiladores es mucho mejor y luego ya encender el aire acondicionado".

Otro de los trucos que mencionó el experto es que "cuando haya una tarde o noche que baje la temperatura, puedes apagar todo, abrir las ventanas para que la casa se enfríe y ya a las 9:00 o 10:00 de la mañana, cuando vuelva a subir, cierras todo, bajas persianas y empiezas con ventilador y aire acondicionado".

Por lo general, bajar las persianas, aunque parezca que no hace efecto, permite que el frío se mantenga en la vivienda y, al evitar que el sol de directamente al cristal de la ventana, evita que el calor entre a la estancia.

Con lo cual permite que el inmueble se convierta en una especie de nevera y, en consecuencia, reduce el consumo de ventiladores y aire acondicionado porque no es necesario invertir tanto tiempo en enfriar las habitaciones.

Sin embargo, no todo son trucos, sino que también explicó Dasí que "otra cosa muy importante para pagar menos en tu factura de la luz es el precio al que pagas cada kilovatio (kW)".

"Imagina que en verano consumes 500 kWh, no es lo mismo pagarlo a 10 céntimos que a 15 céntimos, que a 20 céntimos o 30 céntimos en muchos casos", ejemplificó el ingeniero.

La diferencia entre estos precios puede ser tal que "tu factura será de 250 euros al mes en lugar de 80 euros al mes". En este sentido otro factor importante es saber esta información y, en caso de que se esté pagando más de lo necesario, buscar una mejor factura.

Independientemente, Dasí, como muchos otros expertos en la materia, lo dejan claro: para ahorrar en verano no hay que dejar de utilizar el aire acondicionado y los ventiladores, sino utilizarlos conjuntamente sabiendo que los ventiladores son la opción que menos consume.