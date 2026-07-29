Antonio, ingeniero español en Suiza: “Los salarios son altos porque también lo es el coste de la vida”

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio, ingeniero español en Suiza, destaca que los altos salarios del país están asociados a un elevado coste de vida y a la fortaleza de la economía suiza. En Suiza no existe un salario mínimo nacional; en su lugar, la mayoría de los sueldos se regulan mediante convenios colectivos y algunos cantones han establecido mínimos propios. El desempleo en Suiza es muy bajo y el mercado laboral es flexible, lo que facilita tanto la contratación como el despido de trabajadores. Antonio relata que cambiar de empleo en Suiza es sencillo y que no ha experimentado explotación laboral, ya que si no está satisfecho con un trabajo puede encontrar otro fácilmente.

Suiza es uno de los países más atractivos para trabajar. Entre otras razones, por los salarios. Pero, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. Así de claro lo ha dejado Antonio, un ingeniero español que lleva más de una década trabajando en el país.

“Los salarios son altos por la fortaleza de la economía suiza y, por qué no decirlo también, por el nivel de vida que es bastante alto así como el coste de la vida”, afirma en la red social YouTube.

Recordemos que el salario medio en el país helvético está entre los 8.100 y los 8.700 euros mensuales brutos. Es decir, entre 100.000 y 105.000 euros anuales. Y los mismos varían no sólo dependiendo de la profesión que se ejerza, también del cantón en donde se trabaje.

Salario mínimo

Otro de los datos relevantes que subraya Antonio en su vídeo es que en Suiza no existe un salario mínimo como, por ejemplo, sucede en España.

Entonces, el ingeniero se hace la siguiente pregunta: “¿Cómo puedes vivir allí sin salario mínimo?”. La respuesta está en que la mayoría de los salarios se regulan por convenios colectivos.

“La ley de la oferta y la demanda hace que los precios o los salarios se ajusten automáticamente sin necesidad de ningún tipo de regulación”, comenta el ingeniero.

Eso sí, también resalta que el salario mínimo no existe “a nivel federal”, aunque hay algunos cantones ”donde se han establecido salarios mínimos que van entre los 3.250 hasta los 4.000 francos”. Es decir, entre 3.500 y 4.300 euros.

Desempleo

Antonio, conocido en las redes sociales con el seudónimo de ‘El zángano curioso’ prosigue indicando que “el desempleo que hay aquí es mínimo, es estructural. Eso hace que sea muy fácil contratar porque también es muy fácil despedir”.

¿Eso significa que hay explotación laboral? “Yo no la he visto. Si no estás contento con tu trabajo, pues te vas a otro trabajo”, apunta.

En concreto, es una situación que él mismo vivió en primera persona. En una de las empresas en las que trabajó, contrató a gente de los Balcanes, “y a los que estábamos allí, a mí y a cuatro o cinco más, nos dieron la patada”.

¿Cuánto tardó en encontrar empleo? “En una o dos semanas y ni siquiera apreté mucho el acelerador”, recuerda.

De ahí que recalque que encontrar trabajo es muy fácil pero el despido también lo es: “Si vas a llevar mal el despido este no es tu país porque aquí lo pueden hacer sin ningún tipo de motivo. Simplemente, porque a la empresa no le va bien, porque no hay proyectos, o porque hay una carga de trabajo baja”.