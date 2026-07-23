Santiago, 22 años, agricultor: “Me he comprado una casa por menos de 50.000 euros, en 5 años la tengo pagada”

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Marín, agricultor de 22 años en Albacete, ha comprado una casa por menos de 50.000 euros y prevé pagarla en cinco años. El joven logró financiar la vivienda gracias a un préstamo personal y a su trabajo profesional con tractores, un sector con escasez de mano de obra. La vivienda adquirida ronda los 40 metros cuadrados, acorde a los precios de Albacete, una de las ciudades más asequibles de España. Su caso contrasta con la alta edad de emancipación en España y refleja cómo algunos jóvenes optan por zonas rurales para acceder a la vivienda.

El problema de la vivienda en España ha sido el centro del debate público en numerosas ocasiones, con los jóvenes como principales afectados al verse sumergidos en un complejo mercado laboral con salarios inferiores al coste de vida.

De esta manera, la edad de emancipación en España es la más alta de la Unión Europea, a los 30 años. Sin embargo, siempre hay algún joven que desafía el esquema.

En este caso es Santiago Marín que a sus 22 años ha logrado pedir un préstamo personal y comprarse una vivienda en Albacete por menos de 50.000 euros que aseguró en laSexta Xplica que conseguirá pagar completamente en cinco años.

El secreto de Santiago Marín

El joven explicó que trabaja en el campo, concretamente con los tractores y señaló que supone una profesión en la que hay mucha escasez de mano de obra: "No hay gente profesional, hay mucha gente que quiere trabajar en el campo, pero no profesionalmente, simplemente como temporeros", comentó.

Lo cierto es que el punto que supone la principal diferencia de Marín con otros empleados es su nivel de profesionalidad, lo que le ha permitido contar con un sueldo más alto.

Gracias a ello, explicó que la vivienda fue "pagada por mi cuenta", pero que "estoy con un préstamo personal que me saqué poco a poco y ya en cinco años yo ya tengo mi casa pagada".

La casa de Marín está ubicada en Albacete, donde vive y trabaja el joven agricultor, así decidió desvelar un aproximado de cuánto le había costado el preciado inmueble: "Menos de 50.000 euros".

Lo cierto es que, según la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio de compra de una vivienda en esta ciudad de Castilla-La Mancha es de 1.237 euros por metro cuadrado, es decir que una vivienda de menos de 50.000 euros, debería rondar los 40 metros cuadrados.

Como fue mencionado con anterioridad, la edad de emancipación en España ronda los 30 años, con lo cual la situación del joven trabajador no es común.

Teniendo esto en cuenta, es preciso considerar que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una persona de entre 20 y 24 años debería cobrar alrededor de 15.636 euros anuales que correspondería a 1.303 euros mensuales en doce pagas.

A pesar de que parezca una cantidad poco acorde con haberse comprado una vivienda de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Albacete es la décima capital de provincia más barata de España, es posible que el joven haya conseguido labrarse unos buenos ahorros.

De igual manera, muchos son los jóvenes que como Marín consiguen hacerse con su vivienda propia, sobre todo aprovechando para adquirirlas ya sea en reforma o en zonas de España alejadas de Madrid o Barcelona donde los precios siguen en alza.

Así, se deja entrever el otro lado de la crisis donde muchos jóvenes trabajadores adquieren viviendas en pueblos o incluso viven en autocaravanas porque resulta más barato que un alquiler en las grandes ciudades, pero, con ello, contribuyendo a repoblar la España vaciada.