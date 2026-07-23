Ya es oficial: llega a Madrid el festival definitivo de las noches de verano con 54 días de espectáculos, desde 7 euros

Hasta el 30 de agosto, madrileños y visitantes podrán disfrutar de más de medio centenar de propuestas de danza clásica, flamenco, teatro, música y cine al aire libre.

Las claves

Las claves Generado con IA El festival Veranos de la Villa celebra su 42ª edición en Madrid, ofreciendo 54 días de espectáculos culturales hasta el 30 de agosto, con entradas desde 7 euros. La programación incluye música, danza, teatro, circo, cine y exposiciones, con propuestas internacionales como el London City Ballet y estrenos mundiales dirigidos por Joaquín De Luz. El flamenco tiene un papel destacado con actuaciones de Jesús Carmona y Sandra Carrasco, y se rinde homenaje a figuras como Antonio Vega y Phil Collins. La clausura del festival será el 29 de agosto con un concierto sinfónico dedicado a ABBA, a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE en el parque Enrique Tierno Galván.

Cuando julio encabeza su final, podemos observar cómo poco a poco Madrid se va vaciando. Los ciudadanos emprenden su camino hacia la costa –o respectivos destinos vacacionales– y aquellos que se quedan disfrutan de un pequeño remanso de paz con las calles y carreteras algo más vacías.

Durante estos días, el calor sigue apretando. Pero la capital ofrece una invitación a disfrutar de estas noches estivales disfrutando de la cultura.

Hasta el próximo 30 de agosto, música, danza, teatro, circo, cine o exposiciones se reúnen en Veranos de la Villa, un festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, que ha convertido su 42.ª edición en un enorme escenario al aire libre, lleno de vida y talento.

Apuestas para disfrutar del mejor verano cultural

Entre el 24 de julio y el 4 de agosto, agrupa algunas de sus propuestas más destacadas: danza internacional, un estreno mundial dirigido por Joaquín De Luz, grandes figuras del flamenco y emotivos homenajes a figuras clave de la música como Antonio Vega o Phil Collins.

Una programación diversa pensada para todos los públicos que anticipa, además, una espectacular clausura dedicada a ABBA de la mano de la Orquesta y Coro de RTVE.

Propuestas internacionales y estrenos de gran formato

El Patio Central de Conde Duque se convertirá en uno de los grandes epicentros del festival con dos citas imprescindibles para los amantes de las artes en movimiento.

Yuria Isaka y Josue Gomez, London City Ballet. Veranos de la Villa

Los días 24 y 25 de julio, el London City Ballet, una icónica compañía británica apadrinada en su origen por Lady Diana, sorprenderá a madrileños y visitantes con su propuesta.

Tras conquistar escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos y bajo la dirección artística de Christopher Marney, presentan Momentum, un programa que entrelaza la tradición clásica y la creación contemporánea.

Contará con piezas firmadas por grandes maestros de la coreografía como Kenneth MacMillan, Ashley Page, Jerome Robbins y Alexei Ratmansky.

La danza volverá a tomar el escenario los días 1 y 2 de agosto con el estreno absoluto de Concertdanza. Gala Estrellas de la Danza, una producción propia de Veranos de la Villa que reunirá a destacadas figuras del ballet clásico y la danza española, acompañadas por música en directo.

La gala contará con la dirección artística de Joaquín De Luz, exdirector de la Compañía Nacional de Danza y director artístico de Veranos de la Villa desde 2025, y con la dirección musical del reconocido violinista Vasko Vassilev.

Actual director artístico de formaciones como Covent Garden Soloists, London Chamber Orchestra, Baltic Neopolis Orchestra y Laureate, Vassilev fue además concertino de la Orquesta de la Coronación del rey Carlos III durante la ceremonia celebrada en 2023 en la Abadía de Westminster.

Sobre el escenario se darán cita la elegancia del ballet clásico, la fuerza de la danza española y la interpretación en directo de una prestigiosa agrupación de cámara como los ya mencionados Covent Garden Soloists. El elenco estará formado por Estela Alonso, Sergio Bernal, Patricia Donn, Héctor Ferrer, Yanier Gómez, José Maldonado y Shani Peretz.

La pasión del flamenco

El flamenco, pilar fundamental de la identidad y patrimonio españoles, ocupará un lugar de honor durante estas jornadas:

Jesús Carmona con Bailando al tiempo: El 26 de julio, el reconocido bailaor dirigirá en el Patio Central de Conde Duque una muestra impecable de la danza española. Recorrerá palos emblemáticos como alegrías, soleá, tarantas y bulerías en una cita concebida como punto de encuentro entre el legado del pasado y la vanguardia.

Sandra Carrasco y David de Arahal con Nunca me olvides: El 1 de agosto, el claustro del Instituto San Isidro acogerá la voz de la cantaora onubense y la guitarra del compositor sevillano. Además, contarán con la participación de la bailaora Ana Morales como artista invitada y la colaboración de Juanfe Pérez.

Grandes homenajes y noches de directo

La música en vivo también resonará con fuerza en Conde Duque a través de un abanico de espectáculos:

El sitio de mi recreo, homenaje a Antonio Vega : El 28 de julio, los músicos que formaron parte de su banda –Basilio Martí, Anye Bao, Billy Villegas y Sefo– rendirán un tributo a una de las figuras más poéticas de la música española. Estarán acompañados en el escenario por artistas de la talla de Nacho Campillo, Teo Cardalda, Shuarma, Anni B Sweet y Cira.

: El 28 de julio, los músicos que formaron parte de su banda –Basilio Martí, Anye Bao, Billy Villegas y Sefo– rendirán un tributo a una de las figuras más poéticas de la música española. Estarán acompañados en el escenario por artistas de la talla de Nacho Campillo, Teo Cardalda, Shuarma, Anni B Sweet y Cira. Diana Navarro: Una de las voces más potentes del panorama musical ofrecerá un espectáculo increíble de copla el 29 de julio. La malagueña compartirá escenario con Fran Doblas, el joven artista que se convirtió en el fenómeno más escuchado de redes durante la edición anterior del festival.

The Phil Collins Experience: El próximo 30 de julio, doce músicos en escena trasladarán al público la fuerza, el sonido fiel y la cuidada puesta en escena de los inolvidables directos del legendario cantante y compositor británico, repasando todos los grandes éxitos de su trayectoria en solitario.

Cine al aire libre y una clausura sinfónica

La variada oferta del festival reserva también un espacio para el entretenimiento desenfadado en Cine Caliente en el Parque de la Bombilla. El clásico Misery (1990) proyectará su atmósfera de tensión y humor negro acompañada de las reacciones en directo de la polifacética Samantha Balletines, rematando la noche con una sesión pop, queer y bailable conducida por DJ Cascales.

Como broche final para un verano inolvidable, Veranos de la Villa prepara su gran clausura el 29 de agosto en el parque Enrique Tierno Galván con el concierto Siempre ABBA.

Un estreno mundial en el que la Orquesta y Coro de RTVE, dirigida por Raúl Benavent, vestirá de gala el repertorio inmortal del grupo sueco, ofreciendo una deslumbrante reinterpretación sinfónica y coral.

Reserva entradas para Veranos de la Villa

Las localidades para los distintos espectáculos ya están disponibles en la página web oficial del festival y en los puntos de venta habituales. Si quieres planificar tus noches de verano en la capital, consulta la programación completa y adquiere tus entradas en su portal web.

"Ya es oficial: llega a Madrid el festival definitivo de las noches de verano con 54 días de espectáculos, desde 7 euros" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Veranos de la villa.