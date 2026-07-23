Los expertos coinciden: "Nuestros ojos no están preparados para el eclipse solar de este 12 de agosto"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto será visible en España, Groenlandia e Islandia, un evento que no ocurría en el país desde hace más de un siglo. Los expertos advierten que mirar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina, incluso si el cielo está nublado. Las gafas de sol convencionales no protegen lo suficiente; solo las gafas homologadas con filtros solares técnicos cumplen la normativa para observar el Sol directamente. Se recomienda supervisar especialmente a los niños y revisar que las gafas homologadas no tengan desperfectos antes de usarlas para ver el eclipse.

El próximo 12 de agosto, España será uno de los pocos lugares del mundo, junto con Groenlandia e Islandia, donde podrá contemplarse un eclipse solar total, un fenómeno astronómico histórico que no se producía en el país desde hace más de un siglo.

La expectación por un acontecimiento tan excepcional es máxima, pero los especialistas en salud visual recuerdan que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina.

Con este escenario, Mó (Multiópticas) ha puesto a disposición de sus clientes unas gafas homologadas específicamente para disfrutar del eclipse con seguridad.

Gafas eclipse solar. Cedida.

Los expertos advierten que durante un eclipse es habitual bajar la guardia debido a la falsa sensación de oscuridad. Sin embargo, la radiación solar sigue siendo igual de peligrosa y la retina continúa expuesta a sufrir lesiones que, además, pueden pasar desapercibidas en el momento de la exposición.

"Nuestros ojos no están preparados para la intensidad de la radiación directa del Sol, y menos durante un eclipse. En estos eventos, la falsa sensación de oscuridad nos hace bajar la guardia, ya que la persona siente que el Sol 'molesta menos', por lo que tiende a mirarlo durante más tiempo", explica Cristina Asensio, experta en Salud Visual de MÓ Global Eyewear.

Gafas homologadas

Precisamente para minimizar ese riesgo, Mó ha lanzado unas gafas especiales para la observación del eclipse que ya pueden encontrarse en ópticas seleccionadas de la firma en España. Estos modelos incorporan filtros solares técnicos que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2:2015, diseñada específicamente para la observación directa del Sol.

Y es que una de las advertencias en las que más insisten los profesionales es que las gafas de sol habituales no sirven para contemplar un eclipse de forma segura.

"Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean o por mucha calidad que tengan, no están diseñadas para filtrar la intensidad de la luz solar directa ni las radiaciones invisibles", señala Asensio.

Además, desde el equipo óptico de la compañía recuerdan que la protección debe mantenerse durante todo el fenómeno, incluso si el cielo está cubierto por nubes, ya que estas no bloquean la radiación ultravioleta.

Recomendaciones

Con motivo de este fenómeno astronómico, los expertos de Mó también han compartido una serie de recomendaciones para observar el eclipse con total seguridad.

Antes de utilizarlas, aconsejan revisar que las gafas homologadas no presenten arañazos ni desperfectos en el filtro. En el caso de quienes llevan gafas graduadas, estas deben colocarse debajo de las gafas para el eclipse para mantener la nitidez sin perder protección.

También recomiendan supervisar en todo momento a los niños para evitar que se retiren las gafas mientras miran al Sol y recuerdan que dispositivos como teléfonos móviles, telescopios o prismáticos también necesitan filtros específicos para evitar que la radiación dañe sus sensores.