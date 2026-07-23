Los bomberos coinciden: "Compra un detector de humos por 10 €, el 90 % de las muertes por incendio ocurren de noche"

Las claves

Las claves Generado con IA El 90% de las muertes por incendio ocurren de noche y la mayoría son por inhalación de humo, no por quemaduras. Los bomberos recomiendan instalar detectores de humo, que cuestan entre 10 y 15 euros y pueden salvar vidas. Estos dispositivos son fáciles de instalar, su batería puede durar hasta 10 años y alertan con una alarma sonora en caso de humo. En caso de incendio, es aconsejable refugiarse en una habitación, cerrar la puerta y tapar el hueco inferior con un trapo húmedo.

Cuando pensamos en un incendio, la mayoría creemos que el peligro está exclusivamente en escapar del fuego. Sin embargo, los datos reflejan que el mayor peligro es la inhalación de humo y gases tóxicos, especialmente en incendios nocturnos.

Es la llamada 'muerte dulce', aquella en la que estás durmiendo plácidamente en tu cama y sin enterarte todo se acaba. Para evitarla, los bomberos Álvaro Gutiérrez y José Monero coinciden: basta con comprar un detector de humo por menos de 15 euros.

"En una ferretería vale 10 o 15 euros, pero salva muchas vidas", defiende Gutiérrez en el canal de YouTube Lou Protocol. "Esto salva vidas porque el 90% de los fallecimientos en incendio son por la noche", cuenta el otro bombero en el podcast Santoria.

Según el Estudio de Víctimas de Incendios en España de la Fundación Mapfre, el 76 % de las víctimas mortales en incendios fallece por intoxicación o inhalación de humo y gases, no por quemaduras. Una forma de evitarlo es con un dispositivo que te despierte si se origina un fuego.

Ahí es donde entran en juego los detectores de humo recomendados por los bomberos. Además de ser baratos, ambos apuntan que es fácil de instalar. Su batería puede llegar a durar 10 años, si es de litio. Si no lo es, basta con cambiar las pilas una vez al año.

Una vez activado, se atornilla al techo y ya está listo para salvarnos la vida en caso que sea necesario. También se puede fijar al techo con cinta de doble cara extra fuerte.

El funcionamiento es sencillo: si detecta un humo empezará a pitar con un sonido cada vez más fuerte para alertar e incluso despertar a todo el mundo. Como comenta Álvaro Gutiérrez, esta alarma se puede adquirir en cualquier ferretería o incluso por internet a través de Amazon.

¿Qué hacer en caso de incendio en tu casa?

Si no puedes huir de forma segura, ambos bomberos recomiendan que te refugies en una habitación y cierres la puerta tapando el hueco de abajo con un trapo, a poder ser húmedo. De esta forma evitarás que el humo entre y te pueda afectar.

Si has podido evacuar de tu piso en llamas, enfatizan en la importancia de cerrar la puerta de casa para que el humo no llegue a la escalera con facilidad. Finalmente, confirman que no se deben abrir puertas y ventanas, si bien asomarse por una ya abierta es útil para pedir ayuda.