Yoel Sardiñas, excamionero: "Mi negocio de transportes me llevó a la cama de un hospital al borde de la muerte"

Las claves

Las claves Generado con IA Yoel Sardiñas, exempresario transportista, sufrió obesidad severa y un aneurisma cerebral debido al estrés y los hábitos poco saludables de su trabajo como camionero en Estados Unidos. El sector del transporte es especialmente peligroso: en 2023, el 20% de las muertes laborales en España correspondieron a conductores, con 149 fallecidos. Las jornadas laborales de los transportistas pueden ser de hasta 10 horas diarias y 56 horas semanales, reguladas por normativas europeas que permiten largas horas de conducción y descansos mínimos. Tras su experiencia cercana a la muerte, Sardiñas dejó el transporte y ahora promueve la empatía hacia los camioneros, destacando las duras condiciones a las que están sometidos.

La vida de un camionero no es fácil. Largos y cansados viajes, semanas lejos de los seres queridos, una vida sedentaria y una dieta que en muchos casos no es la ideal. Esta es la historia de Yoel Sardiñas, un exempresario transportista que estuvo al borde de la muerte.

Tal y como cuenta él mismo en uno de sus últimos vídeos de YouTube, su vida en las carreteras de Estados Unidos le exigía no parar el camión más de la cuenta. Eso le llevó a turnarse en la cabina para dormir, abusar de la comida basura, y sufrir un estrés sin límites.

Todo ello desembocó en una obesidad severa y un aneurisma cerebral que casi termina con su vida. "Mi negocio de camiones me llevó a la cama de un hospital al borde de la muerte", admite agradecido por haber salvado esa bola de partido.

Un oficio peligroso

Los datos respaldan la versión de Sardiñas. Según cifras del Ministerio de Trabajo del 2023, en España un 20% de las muertes laborales fue de conductores, lo que en números totales se tradujo en 149 fallecidos.

Eso sí, esas estadísticas engloban también a los empleados de taxis y otros transportes. Respecto a las condiciones laborales, en España las jornadas de los transportistas de mercancías no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

En su lugar, siguen el Reglamento CE 561/2006 y la Directiva 2002/15/CE de la Unión Europea que permite jornadas laborales más largas: 9 horas durante tres días a la semana y 10 las otras dos jornadas de trabajo semanales.

Además, no pueden superar las 56 horas semanales de conducción, 90 acumuladas durante dos semanas seguidas. Los descansos son obligatorios cada cuatro horas y media con una duración de entre 30 y 45 minutos dependiendo de la duración de la jornada de trabajo.

Una llamada a la empatía

Sardiñas, a raíz de la urgencia médica que sufrió, terminó dejando la vida de empresario de camiones para dedicarse a las inversiones. No obstante, termina su videoblog con un mensaje de empatía en base a su experiencia.

"Cada vez que veas un chófer de camiones, vayas conduciendo y veas un camión, ten la generosidad de saber que esa persona posiblemente lleva más de 24 horas sin dormir", concluye.