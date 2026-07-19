Juan Peña, agricultor: "Tengo 200.000 kilos de melones pero no hay nadie que los quiera, los vendo a 30 céntimos el kilo"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Peña, agricultor de El Ejido (Almería), enfrenta una sobreproducción de 200.000 kilos de melones piel de sapo que no consigue vender. El agricultor ofrece sus melones a 30 céntimos el kilo tras quedarse sin compradores por la coincidencia de cosechas adelantadas por las olas de calor. Las altas temperaturas han provocado pérdidas millonarias y mermas de producción en varias regiones agrícolas españolas como Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Las pérdidas en algunas zonas superan el 40% de la producción y los agricultores alertan de la grave situación del sector primario por el clima extremo.

Las precoces olas de calor están causando estragos entre los agricultores. Muchas cosechas se han adelantado por las altas temperaturas, poniendo en riesgo otras que sí estaban cumpliendo con sus plazos habituales.

Es el caso de Juan Peña, un productor de El Ejido, Almería, que se ha encontrado con una sobreproducción surrealista: "Tengo 200.000 kilos de melones y no hay nadie que los quiera".

En su caso, el problema no fue solo que otras recolecciones se avanzaran, sino que, además, su producción de invernadero se retrasó ligeramente. Ante esta situación, los grandes distribuidores ya habían adquirido melones de otras zonas.

Esto le llevó a que un conocido suyo lanzara un mensaje de ayuda por las redes sociales, anunciando que vende sus melones variedad piel de sapo a 30 céntimos el kilo. Una llamada desesperada en un contexto muy complicado.

Peña advierte en el vídeo publicado en Facebook (@Juanvi Palleter) que si no encuentra salida a su producción, tendrá que tirarla. Si estás interesado en colaborar puedes ponerte en contacto con el propio agricultor a través del teléfono 649 37 98 14.

Las olas de calor azotan al sector primario

Según las estimaciones de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, la pasada ola de calor de junio dejó pérdidas de hasta 45 millones de euros en maíz y tomate en las cosechas de las Vegas del Guadiana y del Tajo.

Las temperaturas llegaron a máximas de 42 grados durante más de 72 horas. Eso provocó una merma del 15 % en la recolección. Por otro lado, la Unión de Campesinos de Castilla y León estima que están perdiendo hasta 400 euros por hectárea a raíz del calor.

Un melón. PRUDENCIOALVAREZ.

Los principales productores afectados son aquellos que siembran cereales de secano como el cereal, el trigo y la cebada. Precisamente, la comunidad más afectada es Castilla y León, principal productora en España de estos productos.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos prevé que las pérdidas de la producción en la zona sean de un 40 %. Las dos siguientes comunidades más afectadas son Castilla-La Mancha y Andalucía, donde el porcentaje se prevé del 30 %.

¿Cuánto gana un agricultor en España?

Aquí hay que hacer una clara distinción. La principal es entre jornaleros y titulares de explotaciones agrícolas. Los salarios de los primeros, según Unión de Uniones, se sitúan por encima del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI): entre 63 y 65 euros por jornada.

En cambio, los explotadores de cosechas tuvieron una renta media de 48.712 euros en 2025 según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Eso sí, la media puede ocultar mucha desigualdad entre explotaciones pequeñas y grandes.