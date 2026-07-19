Jorge, funcionario de Correos, sobre el absentismo laboral: "Sé de compañeros que se van a su casa tres veces y luego reparten"

Imagen de Jorge de Mingo y una imagen de archivo de un repartidor. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA El absentismo laboral en España alcanza cifras récord, con el 7,6% de las horas pactadas perdidas y un coste anual cercano a 59.109 millones de euros. Jorge de Mingo, funcionario de Correos, denuncia comportamientos de compañeros que abandonan su puesto varias veces al día y reparten menos correspondencia. Correos ha comenzado a geolocalizar sus vehículos para controlar este tipo de prácticas, aunque según Jorge, el control depende de la voluntad de los jefes. Jorge sostiene que quienes proceden de la empresa privada valoran más el puesto público que quienes accedieron por tradición familiar.

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para el mercado de trabajo español.

Durante 2026, este fenómeno ha alcanzado cifras récord: el 7,6 % de las horas pactadas se pierde por ausencias, lo que supone más de 1,6 millones de trabajadores no acuden cada día a su puesto de trabajo.

El impacto económico también se ha disparado, con un coste cercano a los 59.109 millones de euros anuales, prácticamente el doble que antes de la pandemia. Por ello, Jorge de Mingo, trabajador de Correos, compartió su experiencia y explicó cómo vive esta realidad desde dentro.

El problema del absentismo laboral

El absentismo laboral es el fenómeno que se produce cuando un empleado se ausenta de su acto o función en la empresa. Esta ausencia o retraso en su puesto de trabajo pueden llegar a tener una justificación o no.

Así, aunque la mayoría de las ausencias están justificadas por bajas médicas, cerca de 362.000 personas faltan diariamente al trabajo por otros motivos.

Estas cifras preocupan tanto a la Seguridad Social como a las empresas ya que suponen pérdidas millonarias por situaciones que en muchos casos no justifican la ausencia.

Por esa razón en muchos casos las empresas, o en este caso el Ayuntamiento de Fuengirola, optan por disponer de detectives privados que puedan descubrir todos esos posibles casos de estafa en relación a las bajas.

De tal manera, este tema llegó a Y Ahora Sonsoles Verano, donde contaron con la presencia de Jorge de Mingo, un funcionario de Correos con 20 años de experiencia.

Jorge fue muy claro a la hora de mostrar su apoyo a que se investiguen a los funcionarios: "Estoy a favor, tanto en la baja como incluso en el período laboral, cuando están trabajando. Creo que ahí hay incluso más fraude que en el período de baja".

En ese sentido, no dudó en usar su puesto como ejemplo. "En mi oficio tengo conocimiento y sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir. Y varias cosas más. Yo lo he visto con mis propios ojos. Luego llegan con cartas sin repartir porque han estado tiempo parados en su casa", aseguraba en plató.

Los comentarios de Jorge causaron revuelo entre los tertulianos del programa, por lo que le plantearon la duda sobre si sus jefes saben al respecto.

"Se supone que lo deben saber. Ahora nos están geolocalizando con las furgonetas para poder revertir todo eso, pero antiguamente se hacía muchísimo. Depende de quién. Creo que en Correos los detectives son los propios jefes, pero lo hacen con quien quieren. Llegan y te dicen: 'Te he visto parado…'", señalaba el cartero.

No faltaron comparativas con el trato que se daría a esos trabajadores que menciona Jorge en una empresa privada. "Es que a lo mejor hacen lo mismo pero a lo mejor esos trabajadores de empresas privadas estarían fuera de esa empresa. Y por ellos los demás de cara al público somos malos trabajadores" indicó.

El cartero finalizó su participación contando acerca de las bajas injustificadas que ha sido testigo con una reflexión.

"He visto muchos con bajas injustificadas. Y aparte la gente que venimos de la empresa privada y aprobamos la oposición, valoramos más el puesto que tenemos ahora que los que han llegado desde muy pequeños y han llegado porque su tío o su abuelo eran funcionarios de Correos", declaró Jorge.