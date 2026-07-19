Cabify busca 300 conductores para Madrid y Barcelona de más de 50 años: salario fijo más propinas

Las claves

Las claves Generado con IA Cabify busca contratar 300 conductores en Madrid y Barcelona, priorizando a personas mayores de 50 años y otros colectivos de difícil empleabilidad. La oferta incluye salario fijo mensual, incentivos por objetivos y el 100% de las propinas, además de dos días libres consecutivos y 22 días laborables de vacaciones al año. Entre los requisitos están tener más de 25 años, al menos dos años de antigüedad del permiso de conducir y seis puntos en el carnet. El proceso de selección valora competencias como responsabilidad, atención al cliente e integridad.

Cabify forma parte del sector de las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Es decir, es una firma de transporte de pasajeros que funciona mediante reserva previa a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles.

Con una plantilla de 4.000 personas en España, está en proceso de expansión. Sobre todo en Madrid y Barcelona. En concreto, en la capital busca un centenar de conductores, mientras que en la Ciudad Condal quiere sumar otros 200 más.

“Las nuevas posiciones ofrecen un salario fijo al mes, con la posibilidad de incrementar la base a través de incentivos por objetivos y percibiendo el 100 % de las propinas generadas”, afirma la compañía.

Además, ofrece “un descanso real de dos días libres consecutivos por semana, y 22 días laborables de vacaciones anuales”.

Y, en su proceso de selección, quieren poner el énfasis en aquellas personas “pertenecientes a colectivos de difícil empleabilidad”. De hecho, una de cada dos contrataciones pertenecen a dichos colectivos.

Mayores de 50 años

Entre esas personas pertenecientes a colectivos de difícil empleabilidad están los mayores de 50 años. Y es que la tasa de desempleo para estas personas en España está alrededor del 10%, según el INE.

Dicho de otra manera, casi uno de cada tres parados españoles tiene una edad que supera el medio siglo de vida.

En concreto, en Vecttor los mayores de 50 años representan el 40% del total de las contrataciones.

Otro segmento que tiene acogida en Cabify es el de las mujeres, que suponen el 10% de los contratos. También los jóvenes que buscan su primer empleo.

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a la empresa? Tener más de 25 años y contar con más de dos años de antigüedad del permiso de conducir.

También disponer de al menos seis puntos en el carnet y tener la documentación actualizada y en regla.

¿Qué otros aspectos valora Vecttor durante el proceso de selección? “Competencias como la responsabilidad, la atención al cliente y la integridad”, subrayan desde la firma de VTC.