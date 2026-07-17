Subastan una finca de 1.254 m² desde 50€: con Patrimonio de la Humanidad y un mercadillo de 700 años

Las claves

Las claves Generado con IA Sale a subasta una finca rústica de 1.254 m² en Candamo, Asturias, con un precio de salida de 53,28 euros. La finca está cerca del Real Monasterio de San Salvador de Cornellana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Candamo destaca por su agricultura, especialmente las fresas, y su proximidad al mercado de Grado, con 700 años de historia. La zona también alberga la Cueva de la Peña, otro enclave Patrimonio de la Humanidad famoso por su arte rupestre.

La subasta pública es un procedimiento, desconocido para muchos, mediante el cual se venden bienes tanto inmuebles como derechos, al mejor postor a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Estos bienes provienen de embargos públicos llevados a cabo por Hacienda o de la ejecución de derechos reales constituidos en su favor como garantía. Así, la subasta se realiza en un único acto público de manera electrónica.

Uno de los inmuebles en subasta es una finca rústica ubicada en Candamo, Asturias. Con 1.254 metros cuadrados, la parcela parte de una puja mínima de 53,28 euros y cuenta con una valoración de 532,78 euros.

¿Qué hay en Candamo?

Candamo es un concejo del Principado de Asturias, al sur de Grado, y cuenta con una población de 1.902 habitantes. Es una zona principalmente dedicada a la agricultura y la ganadería, en las que se basa una gran parte de su economía.

A pesar de estar ubicada en la tierra del cachopo, su especialidad son las fresas que recientemente recibieron la denominación de origen e, incluso, el primer fin de semana de junio celebran el Festival de la Fresa de Candamo.

La finca subastada llamada Reguera Fontán se encuentra ubicada en La Mortera y corresponde a la parcela 676 del polígono 24. Se podrá pujar por dicho inmueble hasta el 20 de julio, cuando cierra la subasta.

Por otro lado, Candamo se encuentra a 10 minutos en coche del Real Monasterio de San Salvador de Cornellana, ubicado en el concejo asturiano de Salas. Es un imponente conjunto histórico fundado en 1024 que fusiona el arte barroco con el románico.

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015 gracias a su relevancia en el Camino Primitivo de Santiago. De esta manera, el monumento destaca por su claustro del siglo XVII y su vinculación con la historia medieval asturiana.

Además de esto, a tan solo 11 minutos en coche y 21 minutos en tren, se puede encontrar todos los miércoles y domingos el mercado de Grado que cuenta con 700 años de historia y donde se encuentran decenas de comerciantes, productores y artesanos en las calles y plazas principales.

No obstante, el mayor tesoro de Candamo es la Cueva de la Peña, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser considerada una joya rupestre. En su interior se pueden encontrar grabados y pinturas prehistóricas que muestran cómo vivían nuestros antepasados.

Así, el Muro de los Grabados y el Camarín, uno de los lugares destacados dentro de la cueva, suponen algunos de los conjuntos de arte paleolítico más importantes de Europa.

Además de esto, Asturias destaca por sus prados y los picos que decoran toda la comunidad autónoma, pero la verdadera envidia de esta zona de España es su comida.

Más allá de la fabada y la sidra, la gastronomía de Candamo refleja lo mejor de la comida asturiana con sus quesos artesanos y carnes de la zona que destacan por su gran calidad.

¿Cómo accedo a la subasta?

Para acceder a la subasta de la finca Reguera Fontán es preciso entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el apartado de "deudas, apremios, embargos, subastas y concursos" y seleccionar "subastas (portal de subastas del BOE)".

Una vez allí, se podrá acceder al buscador de bienes de la Agencia Tributaria, donde se puede elegir entre inmuebles, vehículos o muebles. Y, finalmente, es preciso filtrar por comunidad autónoma y seleccionar el inmueble deseado.