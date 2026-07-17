José Elías: “Un chaval con 25 años tiene que tener ahorrados 60.000 euros para poder comprar un piso”

Las claves

Las claves Generado con IA José Elías alerta de que un joven de 25 años necesita ahorrar 60.000 euros para comprar un piso en España. La edad media de emancipación en España supera los 30 años, una de las más altas de la Unión Europea. Solo se construye un 2% de vivienda social, aunque Elías considera que debería llegar al 20% para facilitar el acceso a la vivienda. Elías propone que el Gobierno aumente la vivienda social y que bancos públicos avalen el pago inicial para jóvenes.

El dato es, cuanto menos, preocupante. La edad media de emancipación de los jóvenes en España supera los 30 años. Dicho de otra manera, una de las más altas de la Unión Europea (UE), ya que la media se sitúa en los 26 años. Incluso hay países, como los nórdicos, donde está en torno a los 21 años.

El empresario José Elías, en su podcast ‘Búscate la vida’ ha analizado la grave crisis por la que atraviesan los jóvenes a la hora de lograr acceder a una vivienda.

“Un chaval con 25 años tiene que tener ahorrados 60.000 euros para poder comprar un piso”, afirma rotundo.

Vivienda social

Desde su punto de vista, con ese dato sobre la mesa, resulta financieramente imposible poder comprar un piso. Y hablamos de la entrada de la vivienda. Es decir, el 20% que no suele financiar el banco más impuestos y otros gastos como notaría.

“Un chaval que tiene 25 años y que quiere independizarse tiene que tener ahorrado con 25 años para un piso de 200.000 euros, que no es muy caro para una ciudad como Barcelona, 40.000 euros más 20.000 de gastos”, indica.

Y ‘monta en cólera’ ante esta situación: “¿Quién tiene 60.000 euros ahorrados si en 7 años tienes que ahorrar 10.000 al año si cobras 1.500 euros? ¿Cómo ahorras 1.000 euros al mes?”. Por eso, no duda en subrayar que “es imposible”.

¿Qué hacer para solucionar el problema? La solución que da el empresario es clara: “Hay que hacer vivienda social. El 20% de la vivienda en este país debería ser social pero ahora mismo sólo se está construyendo un 2% de vivienda social”.

Entonces, surge otra cuestión: ¿Por qué no se hace vivienda social? “Porque un tío que tiene que hacer viviendas, y que puede decidir entre hacer vivienda social y venderla a 200.000 euros, o hacer vivienda libre y venderla a 300.000 euros, se da cuenta que es el mismo trabajo". Pero ganan más.

Entonces, sugiere que el Gobierno intervenga ante esta situación aumentando la construcción de vivienda social para llegar al 20% antes indicado.

Asimismo, plantea que los bancos públicos deberían actuar como avales del pago inicial para que quienes no tienen capital acumulado puedan acceder a una financiación del 100%. También, incentivar a los promotores.