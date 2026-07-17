Alan y Katie, 47 y 42 años, jubilados: “Ahorramos 46.225€ en 10 años gracias a llevar la comida al trabajo”

Las claves

Las claves Generado con IA Alan y Katie Donegan lograron jubilarse a los 40 y 35 años respectivamente gracias a una estrategia de ahorro extremo. La pareja ahorró más de 46.000 euros en 10 años llevando su propia comida al trabajo y evitando gastos superfluos como la calefacción y la comida para llevar. Sus métodos incluyeron buscar cupones desechados, cargar los teléfonos fuera de casa y maximizar el ahorro para invertirlo. El movimiento FIRE, al que pertenecen, promueve la independencia financiera y la jubilación anticipada mediante un estilo de vida austero e inversiones inteligentes.

Alan y Katie Donegan son una pareja británica que consiguió algo inédito: jubilarse a los 40 y 35 años respectivamente. El secreto de la pareja realmente es el ahorro extremo que los llevó a retirarse del mundo laboral más de una década antes de la jubilación ordinaria.

La pareja del sur de Inglaterra contó al medio anglosajón BBC cómo logró alcanzar la libertad financiera gracias al movimiento FIRE, por sus siglas en inglés, que consiste en llevar un estilo de vida austero para jubilarse a los 40 o 50 años.

Además de esto, otro de los importantes impulsos que les permitió dejar de trabajar siendo tan jóvenes fue crear una cartera de inversiones donde depositaban todo el dinero que ahorraban.

¿Libertad financiera?

Alan era paisajista y creó su propio negocio de formación y coaching personal. Por su parte, Katie era especialista en evaluación de riesgos en una empresa financiera.

Una de las técnicas de los Donegan era no encender la calefacción lo cual es curioso teniendo en cuenta que Inglaterra es un país considerablemente frío: "Nos poníamos más capas de ropa y usábamos bolsas de agua caliente; lo convertimos en un juego", comentaron.

Sin embargo, manifestaron que "no era sufrimiento, era estrategia" y, aunque muchos consideren que sus medidas son descabelladas, los británicos lo ven como una hoja de ruta para conseguir su objetivo de ahorro.

Otro de sus métodos, menos extremo, consistía en no pedir comida para llevar y cocinar: "Ahorramos 53.000 dólares (46.225 euros) en 10 años gracias a ese simple hábito de llevar la comida".

Para ahorrar aún más en electricidad, también optaron por "cargar los teléfonos fuera de casa" para, de esta forma, gastar menos dinero en la factura de la luz.

En la compra semanal también ahorraban y el método consistía en que "buscábamos cupones del supermercado que otros habían desechado, se puede juzgar si eso es una locura o una genialidad, pero funcionó", expresaron.

Aunque estas cosas ayudaron a la pareja a conseguir cierto nivel de ahorro, lo que realmente ayudó a la pareja a jubilarse con tanta antelación fue invertir sus ahorros.

"Cada euro que invertíamos nos acercaba un poco más a la vida que deseábamos", afirmaron los ahora jubilados que también agregaron que realmente decidieron que era momento de jubilarse cuando sus ahorros llegaron al millón de euros.

¿Qué es 'FIRE'?

El movimiento FIRE, del que forma parte la pareja británica, se traduce en "Independencia Financiera, Jubilación Anticipada" y consiste en vivir con austeridad en la vida laboral con el objetivo de jubilarse lo antes posible.

Lo cierto es que la esencia de dicho movimiento es gastar la menor cantidad de dinero o dejar de gastarlo en cosas aparentemente superfluas, como la comida para llevar, e invertirlo y maximizar los ahorros lo más posible.

De esta manera, estas personas que consiguen retirarse del mundo laboral entre los 40 años y los 50 años, deciden gastar este dinero ahorrado en un merecido retiro.