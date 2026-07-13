Séptimo encierro de San Fermín 2026, en directo | Seis heridos tras el penúltimo encierro de San Fermín con los toros de la ganadería Miura
Siga en directo el séptimo encierro de los Sanfermines, que se celebra este lunes, 13 de julio de 2026, en Pamplona.
Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.
Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.
A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:
- Lunes, 13 de julio: Miura (Lora del Río, Sevilla)
- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)
-
Encierro San Fermín, en directo | Nueva tarde de toros
Tras el séptimo encierro de San Fermín 2026, la atención se traslada a la Plaza de Toros de Pamplona, donde esta tarde se celebrará la penúltima corrida de la Feria del Toro.
Los astados de la legendaria ganadería Miura serán lidiados a partir de las 18:30 horas por Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.
La cita reunirá a tres toreros con amplia experiencia frente a los exigentes Miura. Entre ellos destaca Manuel Escribano, que buscará repetir el triunfo que le permitió salir por la Puerta Grande de Pamplona en 2022, en una de las corridas más esperadas de la feria.
-
Primer parte provisional
Los servicios sanitarios han realizado un total de 6 asistencias durante el penúltimo encierro de San Fermín, protagonizado por los toros de la ganadería Miura.
Según el primer parte provisional, se ha realizado un traslado por una contusión craneal en Mercaderes. Además, en el tramo de Estafeta se ha atendido a un corredor con una contusión craneal y maxilofacial, mientras que en Telefónica otra persona ha sido asistida por una contusión en un brazo sin deformidad.
En la Plaza de Toros se han registrado dos asistencias más: una por una deformidad en un brazo y otra por una herida en la cabeza.
-
La manada se ha dividido durante el séptimo encierro
-
¿Sabías que un toro puede alcanzar hasta 40 km/h en los primeros segundos de la carrera?
Esa velocidad, unida al reducido espacio del recorrido y a la presencia de cientos de corredores, convierte el encierro de San Fermín en una prueba de máxima exigencia y riesgo.
-
San Fermín 2026 | Fin al séptimo encierro
Los toros de la ganadería Miura ya han completado el séptimo encierro de San Fermín con un tiempo de 2 minutos y 34 segundos.
Ha sido una carrera accidentada y con la manada estirada desde los primeros metros, lo que ha provocado numerosos momentos de tensión a lo largo del recorrido. Los corredores han tenido que extremar las precauciones ante unos Miura que avanzaron separados en varios tramos del encierro.
Un nuevo capítulo para la ganadería más veterana de los encierros de Pamplona, que una vez más ha dejado una carrera intensa y llena de emoción.
-
Primeras caídas, en directo
Nada más sonar el cohete y abrirse las puertas de los corrales, los toros han salido con fuerza, provocando las primeras caídas en la cuesta de Santo Domingo, donde la tensión y el empuje inicial suelen causar amontonamientos.
Algunos corredores han resbalado al intentar tomar posiciones o esquivar a los cabestros.
-
Séptimo día San Fermín 2026 | Comienza el encierro
Comienza el séptimo encierro de los Sanfermines de este 2026.
-
Tercer cántico, en directo
Último cántico de los mozos realizado y todo listo para el pistoletazo de salida de este séptimo encierro con los toros de la ganadería Miura.
-
Segundo cántico, en directo
"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!".
-
Encierro San Fermín, en directo | Los corredores cantan a la imagen de San Fermín
Los corredores cantan por primera vez a la imagen de San Fermín, el santo patrón de Pamplona, que se coloca cada día en la hornacina al comienzo del recorrido del encierro, en la cuesta de Santo Domingo.
El resto del año, la imagen que se queda en la hornacina es una réplica de la original, que pertenece al Ayuntamiento de Pamplona.
-
San Fermín, en directo | La multitud se encomienda a San Fermín
-
A falta de 10 minutos para que comience el encierro
A pocos minutos del séptimo encierro, los corredores ya ocupan sus posiciones a lo largo del recorrido.
Entre los nervios y la concentración previos a la carrera, muchos se acercan a saludar y dar la mano a Miguel Reta, una imagen ya tradicional en los instantes previos al inicio del encierro.
-
Todo listo para el séptimo encierro
Todo listo para el séptimo encierro de San Fermín. Minutos antes del inicio de la carrera, los operarios sacan el San Fermín para colocarlo en la cuesta de Santo Domingo.
Ante ella, los corredores entonarán los tres cánticos tradicionales con los que piden la protección del patrón de Navarra antes de enfrentarse a los toros.
-
Encierro San Fermín, en directo | La ganadería más veterana
Hablar de Miura es hablar de historia en San Fermín. La legendaria ganadería sevillana es la más veterana de los encierros de Pamplona y una de las más respetadas por corredores y aficionados, con una presencia que la ha convertido en un símbolo de la Feria del Toro.
Sus toros, imponentes por su tamaño y reconocibles por su seriedad, han protagonizado algunos de los encierros más memorables de la historia. Cada vez que los Miura pisan el recorrido, la emoción está garantizada.
-
Prohibiciones en los encierros de los Sanfermines
Para proteger la seguridad de los corredores, existen distintas prohibiciones de cara a participar en este evento popular. Algunas de ellas son:
- No se permite correr a menores de 18 años.
- Se ha de participar libre de objetos que entorpezcan la carrera, incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc.
- No se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido.
- En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos.
-
Encierro San Fermín | Recorrido de la carrera de los Sanfermines
El recorrido de los encierros de San Fermín comienza en los corrales, situados al inicio de la Cuesta de Santo Domingo, donde los mozos cantan a San Fermín y esperan la salida de los astados.
La carrera comienza a las 8 horas en la cuesta de Santo Domingo, desde donde los toros perseguirán a los corredores por la Plaza del Ayuntamiento.
Desde allí continúan por la calle Mercaderes para tomar la curva de acceso a la calle Estafeta. Finalmente, recorren la curva conocida como Telefónica para entrar en la plaza de toros de Pamplona.
-
Hora, canal y dónde ver la carrera de este lunes 13 de julio de 2026
El encierro de las fiestas de San Fermín 2026 de Pamplona arrancará, como siempre, a las 8 de la mañana.
Podrá verse en directo este lunes 13 de julio a través de La 1, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play.
Además, también os animamos a seguir todo lo que ocurra hoy minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL.
-
¿Cuál es la ganadería de este séptimo encierro?
El séptimo encierro de San Fermín estará protagonizado este lunes 13 de julio por la legendaria ganadería Miura, procedente de Lora del Río (Sevilla). Este año rompen la tradición y, en lugar de cerrar las fiestas, serán los protagonistas del penúltimo encierro.
Los Miura son sinónimo de historia, respeto y emoción. Impresionan por su gran tamaño y poderosa presencia, pero también destacan por mantener una trayectoria noble y compacta cuando la manada corre agrupada y no se ve alterada.
Precisamente esa combinación de fuerza y comportamiento previsible los convierte en una de las ganaderías más esperadas por corredores y aficionados.
-
Encierro San Fermín, en directo | Comienza la cobertura del séptimo encierro de los Sanfermines
¡Buenos días a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del séptimo encierro de las fiestas de San Fermín, que se celebrará este lunes, 13 de julio de 2026.
El que es uno de los eventos más esperados del año comenzará en menos de una hora. En concreto, a las 08:00 horas.