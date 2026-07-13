Noé, albañil hondureño en España: "Trabajo de 9:00 a 18:00 y gano 60 euros al día, es más que en Honduras"

Las claves

Las claves Generado con IA Noé Leonardo Arias, hondureño, trabaja como ayudante de albañil en Madrid y gana 60 euros al día, lo que supone una mejora respecto a su salario en Honduras. La principal dificultad de emigrar para Noé ha sido la separación de su familia, aunque valora positivamente las oportunidades laborales en España. Noé destaca que, aunque los materiales y nombres de herramientas son distintos, su adaptación ha sido buena gracias a la ayuda recibida en su empleo. El salario de los albañiles en España varía según experiencia y puesto, pero el sueldo base promedio es de 1.689 euros al mes, según fuentes oficiales.

Dejar atrás a la familia para buscar una oportunidad laboral en otro país es una decisión que miles de personas toman cada año.

Ese es el caso de Noé Leonardo Arias Canales, un trabajador hondureño que desempeña su labor como ayudante de albañil en Madrid y que comparte cómo ha cambiado su vida desde que emigró a España.

Natural de Olancho, aunque durante años residió en Tegucigalpa, Noé asegura que el trabajo en la construcción no es muy diferente al que conocía en su país de origen.

Las principales diferencias, explica, están en los materiales y en el nombre de las herramientas, aspectos a los que ha tenido que adaptarse poco a poco. Aun así, reconoce que su integración ha sido positiva y destaca la ayuda recibida en su nuevo empleo.

"He tenido suerte, gracias a Dios, porque he encontrado un patrón", comenta al explicar que esa circunstancia ha facilitado su aprendizaje y adaptación.

Albañil trabajando en España

Su jornada laboral comienza a las nueve de la mañana y finaliza a las seis de la tarde. Por ese trabajo percibe un salario de 60 euros diarios, una cantidad que, según explica, supone una mejora importante respecto a los ingresos que podía obtener en Honduras.

"Sesenta euros no es tan malo", afirma. Al hacer la comparación con la moneda de su país, recuerda que esa cantidad equivale a más de 1.200 lempiras (1.836,42 euros según inflación actual), lo que le permite enviar dinero a su familia y contribuir a su sustento desde la distancia.

Así, aunque valora las oportunidades laborales que ha encontrado en España, Noé reconoce que el aspecto más duro de la emigración no tiene que ver con el trabajo, sino con la separación de sus seres queridos. "Lo más difícil de todo inmigrante es dejar a su familia", explica.

La distancia, asegura, pesa especialmente en el día a día, cuando los recuerdos y la nostalgia hacen acto de presencia. "Aún soñamos que nos estamos viendo y que estamos compartiendo con ellos", relata. Sin embargo, considera que el esfuerzo merece la pena porque le permite ofrecer un futuro mejor a sus hijos.

"Lo que importa es que nuestros hijos tengan el pan cotidiano", resume. Eso sí, deja una reflexión que resume su forma de afrontar esta nueva etapa: "Cuando a uno le gusta el trabajo, nada se le dificulta".

¿Cuánto cobra un albañil en España?

No existe un sueldo exacto de cuánto percibe un albañil dado que depende de su experiencia, su puesto, su hora de trabajo y de la obra en concreto en la que desempeñe su labor.

No obstante, el Boletín Oficial del Estado (BOE) fija a través del VII Convenio General del Sector de la Construcción, una remuneración mínima bruta anual según el nivel profesional del trabajador. Aunque, según Indeed, el sueldo base promedio se sitúa en 1.689 euros al mes.

De ese modo, tal y como indica el BOE, los oficiales de primera tienen un salario mínimo de 20.128,45 euros anuales mientras que los de segunda de 19.830,99 euros y los ayudantes una remuneración mínima de 19.537,92 euros.

Por otra parte, las dietas según el convenio van a 61,83 euros diarios para dieta completa y 14,50 euros diarios para media dieta. Eso sí, si el trabajador usa su propio vehículo para desplazamientos de la empresa, la compensación será de 0,26 euros por kilómetro.