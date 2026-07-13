Confirmado por el SEPE: estas son las infracciones que pueden quitar el subsidio a los mayores de 52 años

Las claves

Las claves Generado con IA El SEPE puede retirar el subsidio para mayores de 52 años si se cometen infracciones leves, graves o muy graves. Las infracciones leves incluyen no acudir a citas, no justificar ausencias, no comunicar cambios de datos o no renovar la demanda de empleo. Las infracciones graves abarcan rechazar ofertas de empleo o formación sin justificación o no informar de cambios que afectan al subsidio. Las infracciones muy graves, como falsificar documentos o cobrar el subsidio junto a un salario, implican la retirada definitiva de la ayuda.

Cuando una persona tiene más de 52 años, y ha agotado la prestación por desempleo, hay una ayuda que se puede solicitar. Se trata del subsidio para mayores de esta edad.

El mismo supone unos ingresos del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Y se perciben hasta que la persona cumple la edad de jubilación o hasta que encuentra trabajo.

Eso sí, quienes logran acceder al mismo, deben saber que pueden perderlo si cometen una serie de infracciones. A continuación, te contamos cuáles son.

Infracciones leves

Como sucede con otras ayudas, hay motivos que pueden hacer que la persona que la recibe deje de hacerlo. En el caso concreto del subsidio para mayores de 52, y si se da esta circunstancia, la persona interesada puede reclamar al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

En concreto, se debe acudir presencialmente a una oficina de registro público, o realizar la gestión pertinente de forma telemática en su sede electrónica.

Eso sí, hay un tiempo límite. ¿Cuánto? 30 días hábiles desde la notificación. Otro plazo que debe tenerse en cuenta es que el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social dispone de 45 días para responder.

¿Y por qué puede el SEPE retirar la ayuda? Por haber cometido una infracción, que pueden ser de tres tipos: leves, graves o muy graves.

Infracción leve es cuando no se acude a las citas de las oficinas de empleo o del SEPE o cuando no se justifican las ausencias a sus llamadas.

También el hecho de no cumplir con los requisitos de compromiso de actividad que implican la búsqueda activa de empleo o formación; no comunicar al SEPE los cambios de domicilio o de datos de contacto; o no renovar la demanda de empleo.

¿Qué consecuencias tiene? Si se incumple una de estas normas una vez, se retira la prestación durante un mes. Si es dos veces, se retirará durante tres meses. Y si no se cumple una tercera vez, el tiempo será de seis meses.

Importante: si son cuatro las veces en las que se realizan infracciones leves, el subsidio se retirará totalmente.

Infracciones graves y muy graves

Si se comete una infracción grave, la ayuda se retirará durante tres meses; dos graves, equivale a una sanción de seis meses; y, tres graves, supondrá la retirada total.

Infracciones graves serán: No avisar al SEPE en caso de no cumplir los requisitos para seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años; rechazar una oferta de empleo sin una justificación; y rechazar la participación en programas de formación, empleo u orientación laboral del SEPE.

Por último, si la persona comete una infracción muy grave, directamente dejará de percibir el subsidio. Hablamos de falsificación de documentos o compatibilizar el subsidio para mayores de 52 años con otro sueldo de trabajo.

También servirse de un empleador para cobrar el subsidio de forma ilegal o desviar el importe de la ayuda a otros fines que no sean los estipulados por el SEPE.