Jorge, dueño de un conocido restaurante en Vietnam: "Aquí en impuestos pagas el 20% de los beneficios de la empresa"

Las claves

Las claves Generado con IA Jorge, un programador español, abrió hace doce años un restaurante hispano-italiano en Da Nang, Vietnam, que se ha consolidado como punto de encuentro para la comunidad hispanohablante. En Vietnam, los negocios pagan un 20% de impuestos sobre los beneficios, además de un IVA reducido del 8% en restauración y 10% en bebidas. Los emprendedores en Da Nang encuentran facilidades para abrir pequeños negocios y disfrutar de una elevada calidad de vida con costes relativamente bajos. Uno de los principales retos al gestionar un negocio en Vietnam es la organización del personal debido a las diferencias en la cultura laboral.

Hace doce años, Jorge hizo las maletas con una idea muy distinta a la que terminaría marcando su vida. Este programador natural de Logroño quería recorrer el sudeste asiático durante un año antes de regresar a España.

Sin embargo, aquella aventura acabó convirtiéndose en un proyecto empresarial que todavía continúa. Hoy Jorge dirige My Casa, un conocido restaurante de cocina hispano-italiana en Da Nang, el cuarto municipio más grande de Vietnam con 1,32 millones de habitantes.

Su experiencia le ha permitido conocer de primera mano cómo funciona el ecosistema empresarial del país, desde los costes para emprender hasta la fiscalidad que deben asumir las empresas.

Emprendiendo en Vietnam

"Pagas un 20% sobre el beneficio de la empresa", explica en el canal @MeVoyAlMundo al ser preguntado por los impuestos que soporta un negocio en Vietnam. A ello se suma el IVA del 8% en la restauración y del 10% en las bebidas.

El proyecto comenzó casi por casualidad. Jorge y sus dos socios decidieron abrir un pequeño restaurante sin grandes pretensiones y con una inversión muy reducida.

"Empezamos el negocio con 1.000 euros cada uno. Lo más caro que compramos fue el frigorífico", recuerda. La intención inicial ni siquiera era convertirlo en un negocio de largo recorrido. Simplemente comprobaron que quienes probaban su cocina regresaban, una señal suficiente para apostar por el proyecto.

Más de una década después, el establecimiento se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro de la comunidad hispanohablante en Da Nang. "Hacemos comida tradicional y comida fusión con la italiana, así que esto es como una pequeña embajada de España", afirma.

De tal manera, uno de los aspectos que más interés despierta entre quienes se plantean emprender fuera de España es la carga fiscal. Jorge explica que, una vez calculado el beneficio de la empresa, se aplica un impuesto del 20%. Después, los socios perciben un salario que también tributa de forma progresiva.

"Una vez que declaras el beneficio no hay otros impuestos que haya que pagar", asegura, aunque matiza que esa es la información que maneja con el asesoramiento de su contable.

Además, destaca que los emprendedores locales cuentan con importantes facilidades para iniciar pequeños negocios desde sus propias viviendas mediante permisos específicos que implican una presión fiscal muy reducida.

Así, el empresario considera que Da Nang ofrece una calidad de vida difícil de igualar con un presupuesto similar en España. "Con 1.000 euros mensuales puedes vivir de una manera muy cómoda", sostiene. De hecho, el empresario señala cómo una comida en un restaurante puede costar entre uno y dos euros.

No obstante, no todo son ventajas. Jorge reconoce que uno de los mayores retos de gestionar un negocio en Vietnam está relacionado con la organización del personal y las diferencias en la cultura laboral.

En cambio, destaca positivamente el peso que tiene la familia en la sociedad vietnamita: "La familia está muy por encima del trabajo". Tras doce años en el país, Jorge asegura que Da Nang ha cambiado profundamente.

El crecimiento de la comunidad internacional y el auge del teletrabajo convierten la ciudad en un destino atractivo del sudeste asiático para quienes buscan emprender o desarrollar su carrera profesional sin renunciar a una elevada calidad de vida.