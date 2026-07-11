David Bisbal, 47 años: "Estuve en un vivero trabajando, dedicado a repoblar grandes árboles en la ciudad de Almería"

Las claves

Las claves Generado con IA David Bisbal trabajó en un vivero en Almería antes de ser famoso, dedicándose a repoblar grandes árboles en la ciudad. El cantante estudió para ser guarda forestal y su labor requería constancia, atención y paciencia. El contacto con la naturaleza le despertó la afición por el cultivo de bonsáis, que mantiene hasta hoy. Bisbal también cantó en la orquesta Expresiones, donde tuvo que superar los nervios en sus primeras actuaciones.

Antes de convertirse en una de las voces más conocidas de la música española, David Bisbal tuvo una vida muy diferente a la que después le darían los escenarios.

Y es que años antes de que miles de personas cantaran sus canciones al unísono, el artista almeriense trabajaba rodeado de árboles, tierra y naturaleza en un vivero de su ciudad natal.

Durante una conversación en el pódcast Creativo, el cantante repasó algunos de los empleos que desempeñó antes de alcanzar la fama.

Pero entre ellos, fue su trabajo en un vivero de Almería lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Llegó tras estudiar para ser guarda forestal. Allí participaba en tareas relacionadas con el cuidado y mantenimiento de árboles destinados a mejorar distintos espacios de la ciudad.

"Estuve en un vivero trabajando y cuidaba grandes árboles. Estaba dedicado y destinado a repoblar grandes árboles en la ciudad de Almería", explicó en el podcast el propio Bisbal recordando con emoción aquella etapa.

Se trataba de una labor que requería constancia, atención y paciencia, cualidades que más tarde también le resultarían útiles en su carrera artística.

Aquel contacto diario con las plantas y los árboles despertó además una afición que mantiene hasta hoy, el cultivo de bonsáis.

Y es que según ha contado en varias ocasiones, tanto en Madrid como en Almería dedica parte de su tiempo libre al cuidado de diferentes especies.

Sin embargo, aunque ese trabajo en el vivero fue una de sus experiencias más trascendentales, no fue la única que marcó sus años de juventud.

Poco antes de entrar en Operación Triunfo, Bisbal comenzó a cantar en la orquesta Expresiones.

Aquellos primeros pasos sobre el escenario no fueron sencillos, y es que el cantante reconoce que sentía muchos nervios cuando tenía que actuar delante del público.

"Lo pasaba tan mal que me daban incluso ganas de vomitar", confesó al recordar aquellos momentos. Sin embargo, el esfuerzo y la práctica le permitieron superar sus miedos y ganar confianza.

Hoy, cuando repasa su trayectoria, David Bisbal no olvida aquellos años. Una etapa que demuestra que, antes del éxito, hubo trabajo, dedicación y experiencias que han contribuido a formar al artista que millones de personas conocen en la actualidad.