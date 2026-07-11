Daniel Rojas, 29 años, electricista: "En un día facturo 1.562 euros, pero el beneficio real es de 209 euros"

Las claves

Las claves Generado con IA Daniel Rojas, electricista catalán de 29 años, factura hasta 1.562 euros en un día, pero su beneficio real tras gastos e impuestos es de solo 209 euros. Los autónomos como Daniel deben afrontar elevados impuestos, gastos de material, gasolina y otros costes, además de la cuota de autónomos y seguros. El auge de los oficios manuales en España contrasta con la escasez de jóvenes interesados y la dificultad de las empresas para cubrir estos puestos. El éxito profesional de los autónomos depende exclusivamente de su cartera de clientes y deben enfrentarse a numerosos retos económicos y administrativos.

Los oficios manuales están cogiendo relevancia en el panorama laboral español. Albañiles, electricistas, fontaneros... Cada vez más trabajadores deciden emprender, montar su propio negocio y aprovechar el aumento de la demanda de este tipo de servicios.

Uno de ellos es Daniel Rojas, un electricista e instalador profesional catalán que se hizo autónomo hace un año y que ha conseguido prosperar y tejer una importante red de clientes. En uno de sus últimos vídeos en TikTok, menciona que en un día puede facturar hasta 1.562 euros, pero "el beneficio real es de 209 euros".

Al precio de los trabajos que realiza durante su jornada laboral, tiene que restarle los impuestos y los gastos comunes en la compra de material y gasolina. Y esto sin incluir la cuota de autónomos, que finalmente este 2026 sigue congelada para los trabajadores por cuenta propia que cotizan por la base mínima.

1.012 euros en gastos

En un día de trabajo, Daniel ha tenido que instalar una vitrocerámica, cambiar la tapa de un váter, cambiar las válvulas de hidromasaje y "unos cuantos arreglillos más". Todo ello por un total de 1.562 euros.

Sin embargo, recalca que tiene que restarle el 21% para Hacienda, el 25% del IRPF y 1.012 euros en gastos de gasolina y material. Aun así, aunque las ganancias netas se reducen a 209 euros, a nivel mensual su salario es mucho mayor que el de muchos españoles y que el de otros compañeros de gremio que trabajan por cuenta ajena.

"Todo esto sin contar la cuota de autónomos, el seguro de la furgoneta, la furgoneta, mantenimientos, seguro de responsabilidad... Y ya no hablamos de vacaciones", protesta el electricista.

Así, Daniel pone de relieve los retos que tienen que afrontar los autónomos en España. Además de no contar con un paraguas de protección de la empresa o del Estado, su éxito profesional depende exclusivamente de sus clientes y además tienen que sortear trabas como la criticada cuota de autónomos.

En España existe una falta de trabajadores en oficios tradicionales. Aunque cada vez son profesiones con mejor remuneración y que además ejercen como un pararrayos contra la inteligencia artificial porque no van a poder ser reemplazados, la mayoría de jóvenes apuesta por otro tipo de empleos.

De hecho, cerca del 43% de las empresas españolas ya declaran que no consiguen cubrir uno o más puestos de trabajo de los que ofrecen. En concreto, según el Banco de España, dos de cada tres empresas de hostelería (63,3%) señalan escasez de mano de obra.