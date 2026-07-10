Tropi, exfutbolista y propietario de 14 pisos: "Tenía salarios de hasta 150.000€ y decidí invertirlo todo"

Las claves

Las claves Generado con IA Tropi, exfutbolista formado en la cantera del Valencia CF, se retiró a los 30 años tras una grave lesión de rodilla. Durante su carrera, destinó sus salarios (de 40.000 a 150.000 euros anuales) a invertir en inmuebles en vez de lujos. Actualmente es propietario de 14 pisos y dirige una empresa inmobiliaria especializada en asesorar a deportistas. Tropi destaca la importancia de la educación financiera y la inversión para evitar la ruina tras la retirada deportiva.

Carlos Carbonel Gil, conocido en el mundo deportivo como 'Tropi', es un exfutbolista español nacido en Valencia. El mediocentro se formó en la cantera del Valencia CF y llegó a jugar en otros equipos como el Atlético Madrileño.

A pesar de su prometedora carrera, Tropi tuvo que retirarse del fútbol a los 30 años por un calvario de lesiones, coronado por una grave lesión de rodilla en su última etapa en el Águilas F.C.

No obstante, el joven futbolista desde el inicio de su carrera tomó la decisión de destinar su dinero a la inversión inmobiliaria y ahora, un año después de haberse retirado, es propietario de 14 pisos y ha creado un negocio donde vende viviendas a futbolistas y deportistas.

El negocio inmobiliario de Tropi

El exfutbolista de 31 años es claro sobre la clave de su éxito inmobiliario: la educación financiera. Según detalló en su cuenta de TikTok, en su momento de estrellato no contaba con salarios desorbitantes, pero aún así logró comprarse nueve pisos en un año.

"Desde los 19 años hasta los 30 años, tuve sueldos entre 40.000 euros y 150.000 euros y tenía dos opciones, gastarlo en coches, en fiestas o en cosas innecesarias o bien hacer lo que yo hice, invertir en inmuebles", expresó Tropi.

De esta manera, comentó que "en menos de un año me compré nueve pisos y poco a poco fui creando mi patrimonio hasta el día de hoy que vivo de mis rentas".

Ahora el exfutbolista tiene su propia empresa de inversión inmobiliaria para deportistas profesionales: Inverche. Así, la empresa funciona ayudando a inversores a encontrar viviendas con alta rentabilidad, gestionan sus alquileres y ofrecen asesoramiento personalizado.

"Compramos inmuebles para otros futbolistas y deportistas que tienen el mismo objetivo", comentó Carbonel a Telecinco. Además, en uno de sus vídeos de TikTok, que grabó caminando por Alicante, comentó que "tengo varios inmuebles alquilados y ahora estaba haciendo una visita para ver si podía comprar un piso por 70.000 euros".

Lo cierto es que esta decisión del exfutbolista no es común, incluso la estadística lo respalda: "El 80% de los futbolistas terminan completamente arruinados cinco años después de su retirada", contó Carbonel.

El motivo de estos aplastantes números, según explicó el joven, es que muchos deciden gastar este dinero en lujos o en bienes materiales, en vez de dedicar un porcentaje a la inversión y el ahorro.

De esta manera, el exfutbolista que tuvo que colgar sus botas prematuramente ha aprovechado para contar con transparencia cómo ha gestionado todo su dinero y alcanzado la llamada "libertad económica" con el objetivo de guiar a más personas por este camino.

La trayectoria de Tropi

Formado en la cantera del Valencia CF, donde fue campeón juvenil a las órdenes de Rubén Baraja, Tropi llegó a debutar con el equipo che en Primera División y en la Europa League entre 2015 y 2016.

Al no consolidarse en la máxima categoría, el mediocentro valenciano desarrolló el resto de su carrera profesional en Segunda División, militando en clubes como el Alcorcón y el Lorca, antes de convertirse en un futbolista clásico y codiciado de la Primera Federación en equipos como el filial del Atlético de Madrid, el UCAM Murcia, Unionistas de Salamanca, Atlético Baleares y el Águilas F.C.

Este último fue el club en el que sufrió una grave lesión de rodilla que precipitó su retirada definitiva en 2025 a los 30 años. No obstante, esto a su vez significó un nuevo comienzo para Carbonel, esta vez como inversor.