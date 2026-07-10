Cuarto encierro de San Fermín 2026, en directo | Todo preparado para el inicio de la carrera con toros de la ganadería Álvaro Núñez
Siga en directo el cuarto encierro de los Sanfermines, que se celebra este viernes, 10 de julio de 2026, en Pamplona.
Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.
Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.
A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:
- Viernes, 10 de julio: Álvaro Núñez (Tarifa, Cádiz)
- Sábado, 11 de julio: José Escolar Gil (Lanzahíta, Ávila)
- Domingo, 12 de julio: La Palmosilla (Tarifa, Cádiz)
- Lunes, 13 de julio: Miura (Lora del Río, Sevilla)
- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)
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Encierro San Fermín | Recorrido de la carrera de los Sanfermines
El recorrido de los encierros de San Fermín comienza en los corrales, situados al inicio de la Cuesta de Santo Domingo, donde los mozos cantan a San Fermín y esperan la salida de los astados.
La carrera comienza a las 8 horas en la cuesta de Santo Domingo, desde donde los toros perseguirán a los corredores por la Plaza del Ayuntamiento.
Desde allí continúan por la calle Mercaderes para tomar la curva de acceso a la calle Estafeta. Finalmente, recorren la curva conocida como Telefónica para entrar en la plaza de toros de Pamplona.
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Hora, canal y dónde ver la carrera de este jueves 9 de julio de 2026
El encierro de las fiestas de San Fermín 2026 de Pamplona arrancará, como siempre, a las 8 de la mañana.
Podrá verse en directo este viernes 10 de julio a través de La 1, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play.
Además, también os animamos a seguir todo lo que ocurra hoy minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL.
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¿Cuál es la ganadería de este cuarto encierro?
La ganadería Álvaro Núñez, de Tarifa (Cádiz), será la protagonista del cuarto encierro de San Fermín.
La divisa gaditana afronta su segunda participación consecutiva en las calles de Pamplona tras su debut el pasado año, en el que dejó una excelente impresión con una carrera muy rápida, limpia y ordenada.
Sus toros destacan por su nobleza, velocidad y buen comportamiento en manada, características que pueden favorecer un encierro fluido, aunque sin perder de vista el riesgo que supone la alta velocidad con la que acostumbran a completar el recorrido.
Todo apunta a un encierro ágil y emocionante, en el que los corredores deberán mantener la máxima concentración desde el inicio hasta la entrada en la Plaza de Toros.
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Encierro San Fermín, en directo | Comienza la cobertura del cuarto encierro de los Sanfermines
¡Buenos días a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del cuarto encierro de las fiestas de San Fermín, que se celebrará este viernes, 10 de julio de 2026.
El que es uno de los eventos más esperados del año comenzará en menos de una hora. En concreto, a las 08:00 horas.