Tercer encierro de San Fermín 2026, en directo | Diez heridos y un corneado tras el paso de los toros de Victoriano del Río
Siga en directo el tercer encierro de los Sanfermines, que se celebra este jueves, 9 de julio de 2026, en Pamplona.
Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.
Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.
A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:
- Jueves, 9 de julio: Victoriano del Río / Toros de Cortés (Guadalix de la Sierra, Madrid)
- Viernes, 10 de julio: Álvaro Núñez (Tarifa, Cádiz)
- Sábado, 11 de julio: José Escolar Gil (Lanzahíta, Ávila)
- Domingo, 12 de julio: La Palmosilla (Tarifa, Cádiz)
- Lunes, 13 de julio: Miura (Lora del Río, Sevilla)
- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)
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Encierro San Fermín, en directo | Nos despedimos hasta la próxima carrera
La cobertura de EL ESPAÑOL sobre el tercer encierro de San Fermín, celebrado este 9 de julio, pone su punto y final. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de esta tradición tan importante para miles de personas en Navarra y en toda España.
Les esperamos mañana viernes a las 8 de la mañana con los toros de Álvaro Núñez. ¡Saludos a todos!
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Parte provisional de heridos desde el Hospital Universitario de Navarra
Parte provisional del Hospital Universitario de Navarra. El balance sanitario eleva a 11 las incidencias registradas durante el cuarto encierro de San Fermín.
De ellas, nueve personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra. Entre los heridos figura un corredor mayor de 25 años con una herida por asta de toro en el brazo izquierdo, sufrida en el tramo de Telefónica.
El resto de los traslados corresponden a contusiones y traumatismos en diferentes extremidades, según el parte provisional facilitado por los servicios sanitarios.
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Encierro San Fermín, en directo | Nueva tarde de toros
Tras el tercer encierro de San Fermín 2026, la atención se traslada a la Plaza de Toros de Pamplona, donde esta tarde se celebrará una nueva cita de la Feria del Toro.
Los astados de Victoriano del Río, que esta mañana han recorrido las calles de la ciudad, serán lidiados por Talavante, Roca Rey y David de Miranda a partir de las 18:30 horas.
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Encierro San Fermín, en directo | ¿Qué ganadería protagonizará el cuarto encierro?
Tras la intensa carrera de este jueves, mañana, viernes 10 de julio, será el turno de los toros de Álvaro Núñez, procedentes de Tarifa (Cádiz).
La ganadería afronta su segunda participación consecutiva en los Sanfermines después de debutar el pasado año. En su estreno dejó un encierro muy rápido, limpio y con un excelente comportamiento de la manada durante todo el recorrido.
La cita arrancará, como cada mañana, a las 8:00 horas por las calles de Pamplona.
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Primer parte provisional del tercer encierro de San Fermín
Primer parte provisional del tercer encierro de San Fermín. Por el momento, los servicios sanitarios han atendido ocho solicitudes de asistencia durante la carrera.
El balance provisional incluye un corredor con contusión y deformidad en un brazo y traumatismo maxilofacial en Mercaderes; otro con contusión y deformidad en un hombro en Estafeta; y un tercero con contusión en la pierna derecha en Espoz y Mina.
Además, en Telefónica Sur se ha atendido a un corredor con una herida por asta de toro en un brazo y a otro con contusión y deformidad en un pie.
En la Plaza de Toros se han registrado otras dos asistencias: una por contusión y deformidad en un brazo y otra por hemorragia facial.
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La manada ha entrado dividida al callejón
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Un tercer encierro muy concurrido
Numerosos corredores han participado hoy en el tercer encierro de San Fermín 2026 con los rápidos toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río.
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¿Sabías que un toro puede alcanzar hasta 40 km/h en los primeros segundos de la carrera?
Esa velocidad, unida al reducido espacio del recorrido y a la presencia de cientos de corredores, convierte el encierro de San Fermín en una prueba de máxima exigencia y riesgo.
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San Fermín 2026 | Fin al segundo encierro
Finaliza el tercer encierro de San Fermín tras 2 minutos y 23 segundos. Los toros de Victoriano del Río / Toros de Cortés han protagonizado una carrera muy rápida, aunque la manada se ha dividido en varios tramos durante el recorrido, aumentando la exigencia para los corredores.
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Tercer día San Fermín 2026 | Comienza el encierro
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Primeras caídas, en directo
Nada más sonar el cohete y abrirse las puertas de los corrales, los toros han salido con fuerza, provocando las primeras caídas en la cuesta de Santo Domingo, donde la tensión y el empuje inicial suelen causar amontonamientos.
Algunos corredores han resbalado al intentar tomar posiciones o esquivar a los cabestros.
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Tercer cántico, en directo
Último cántico de los mozos realizado y todo listo para el pistoletazo de salida de este tercer encierro con los toros de la ganadería Victoriano del Río, una de las más peligrosas de la semana.
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Segundo cántico
"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!".
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Encierro San Fermín, en directo | Los corredores cantan a la imagen de San Fermín
Los corredores cantan por primera vez a la imagen de San Fermín, el santo patrón de Pamplona, que se coloca cada día en la hornacina al comienzo del recorrido del encierro, en la cuesta de Santo Domingo.
El resto del año, la imagen que se queda en la hornacina es una réplica de la original, que pertenece al Ayuntamiento de Pamplona.
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Encierro San Fermín, en directo | Todo preparado
Los corredores se preparan a 5 escasos minutos del primer cántico en esta segunda carrera.
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San Fermín, en directo | La multitud se encomienda a San Fermín
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A falta de 10 minutos para que comience el encierro
A pocos minutos del cuarto encierro, los corredores ya ocupan sus posiciones a lo largo del recorrido.
Entre los nervios y la concentración previos a la carrera, muchos se acercan a saludar y dar la mano a Miguel Reta, una imagen ya tradicional en los instantes previos al inicio del encierro.
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Todo listo para el tercer encierro
Todo listo para el tercer encierro de San Fermín. Minutos antes del inicio de la carrera, los operarios sacan el San Fermín para colocarlo en la cuesta de Santo Domingo.
Ante ella, los corredores entonarán los tres cánticos tradicionales con los que piden la protección del patrón de Navarra antes de enfrentarse a los toros.
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Encierro San Fermín, en directo | ¿Cuánto duró el primer encierro?
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro estrenaron los encierros de los Sanfermines 2026 con una carrera que no dejó heridos por asta y discurrió rápida hasta que los astados llegaron a la plaza.
En total, la carrera duró 2 minutos y 16 segundos.
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Prohibiciones en los encierros de los Sanfermines
Para proteger la seguridad de los corredores, existen distintas prohibiciones de cara a participar en este evento popular. Algunas de ellas son:
- No se permite correr a menores de 18 años.
- Se ha de participar libre de objetos que entorpezcan la carrera, incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc.
- No se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido.
- En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos.