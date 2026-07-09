Tercer encierro de San Fermín 2026, en directo | Diez heridos y un corneado tras el paso de los toros de Victoriano del Río

Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.

Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.

A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:

- Jueves, 9 de julio: Victoriano del Río / Toros de Cortés (Guadalix de la Sierra, Madrid)

- Viernes, 10 de julio: Álvaro Núñez (Tarifa, Cádiz)

- Sábado, 11 de julio: José Escolar Gil (Lanzahíta, Ávila)

- Domingo, 12 de julio: La Palmosilla (Tarifa, Cádiz)

- Lunes, 13 de julio: Miura (Lora del Río, Sevilla)

- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)