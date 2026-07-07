Primer encierro de San Fermín 2026, en directo | Cuatro heridos por contusión tras el primer encierro de Sanfermines 2026
Siga en directo el primer encierro de los Sanfermines, que se celebra este martes, 7 de julio de 2026, en Pamplona.
Del 7 al 14 de julio, Pamplona volverá a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.
Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.
A continuación, repasamos el calendario completo de los encierros de San Fermín 2026:
- Martes, 7 de julio: Fuente Ymbro (San José del Valle, Cádiz)
- Miércoles, 8 de julio: Herederos de D. José Cebada Gago (Medina Sidonia, Cádiz)
- Jueves, 9 de julio: Victoriano del Río / Toros de Cortés (Guadalix de la Sierra, Madrid)
- Viernes, 10 de julio: Álvaro Núñez (Tarifa, Cádiz)
- Sábado, 11 de julio: José Escolar Gil (Lanzahíta, Ávila)
- Domingo, 12 de julio: La Palmosilla (Tarifa, Cádiz)
- Lunes, 13 de julio: Miura (Lora del Río, Sevilla)
- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)
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Encierro San Fermín, en directo | Nos despedimos hasta la próxima carrera
La cobertura de EL ESPAÑOL sobre el primer encierro de San Fermín, celebrado este 7 de julio, pone su punto y final. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de esta tradición tan importante para miles de personas en Navarra y en toda España.
Les esperamos este miércoles a las 8 de la mañana con los toros de José Cebada Gago. ¡Saludos a todos!
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Toros de mañana miércoles, 8 de julio
El segundo encierro de los Sanfermines 2026, será protagonizada por la ganadería de Cebada Gago.
La ganadería Cebada Gago afrontará este miércoles su 41.ª participación en los encierros de San Fermín, lo que la convierte en la segunda con más presencias en la historia de la fiesta.
Solo la supera Miura, la ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona y que volverá a protagonizar el encierro del próximo 13 de julio.
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Primer balance sanitario del encierro
El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha realizado el primer balance sanitario del encierro y ha confirmado que la carrera se ha saldado con cinco personas atendidas, de las que tres han sido trasladadas a centros hospitalarios.
Según ha explicado, todos los traslados se deben a contusiones y no se ha registrado ningún herido por asta de toro en este primer encierro de San Fermín 2026.
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Encierro San Fermín, en directo | ¿Cuánto duró el primer encierro?
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro estrenaron los encierros de los Sanfermines 2025 con una carrera que no dejó heridos por asta y discurrió rápida hasta que los astados llegaron a la plaza.
En total, la carrera duró 2 minutos y 37 segundos.
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Encierro San Fermín, en directo | Nueva tarde de toros
Tras el primer encierro de San Fermín 2026, la atención se traslada a la Plaza de Toros de Pamplona, donde esta tarde se celebrará una nueva cita de la Feria del Toro.
Los astados de Fuente Ymbro, que esta mañana han recorrido las calles de la ciudad, serán lidiados a partir de las 18:30 horas.
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Encierro San Fermín, en directo | ¿Qué ganadería protagonizará el segundo encierro?
Tras el estreno de Fuente Ymbro, los Sanfermines vivirán mañana su segundo encierro.
La ganadería Herederos de D. José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), será la encargada de protagonizar la carrera del miércoles 8 de julio por las calles de Pamplona.
Una nueva cita con la emoción que volveremos a seguir en directo desde primera hora de la mañana.
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Primer parte provisional de Cruz Roja Navarra
Los servicios sanitarios han registrado cuatro solicitudes de asistencia. Un corredor ha resultado herido en Santo Domingo con una contusión craneal. Otros dos han sido atendidos en los tramos de Espoz y Mina y Telefónica, ambos con contusiones en una pierna, sin deformidad.
Estos tres heridos serán trasladados al Hospital Universitario de Navarra para una valoración más exhaustiva.
Además, una cuarta persona, con una contusión con deformidad, será atendida en la enfermería de la Plaza de Toros.
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¿Sabías que un toro puede alcanzar hasta 40 km/h en los primeros segundos de la carrera?
Esa velocidad, unida al reducido espacio del recorrido y a la presencia de cientos de corredores, convierte el encierro de San Fermín en una prueba de máxima exigencia y riesgo.
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¡Finaliza el primer encierro de San Fermín 2026!
Los toros de Fuente Ymbro han completado el recorrido en 2 minutos y 16 segundos, en una carrera limpia, rápida y sin grandes incidencias durante el trayecto.
La manada ha permanecido agrupada prácticamente durante todo el recorrido, permitiendo un encierro ágil y con bonitas carreras para los mozos.
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Primeras caídas
Nada más sonar el cohete y abrirse las puertas de los corrales, los toros han salido con fuerza, provocando las primeras caídas en la cuesta de Santo Domingo, donde la tensión y el empuje inicial suelen causar amontonamientos.
Algunos corredores han resbalado al intentar tomar posiciones o esquivar a los cabestros.
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Tercer cántico, en directo
Último cántico de los mozos realizado y todo listo para el pistoletazo de salida de este primer encierro.
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Segundo cántico
"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!".
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Encierro San Fermín, en directo | Los corredores cantan a la imagen de San Fermín
Los corredores cantan por primera vez a la imagen de San Fermín, el santo patrón de Pamplona, que se coloca cada día en la hornacina al comienzo del recorrido del encierro, en la cuesta de Santo Domingo.
El resto del año, la imagen que se queda en la hornacina es una réplica de la original, que pertenece al Ayuntamiento de Pamplona.
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Primer encierro de San Fermín 2026, en directo | A pocos minutos del primer cántico
A pocos minutos del primer cántico a San Fermín, uno de los momentos más emotivos y simbólicos previos al encierro.
Los corredores ultiman los preparativos antes de encomendarse al santo con el tradicional canto que precede al inicio de la carrera.
En estos momentos, muchos de ellos pasan a saludar y dar la mano al pastor Miguel Reta, un gesto ya habitual en los instantes previos a la carrera y que refleja la confianza y el respeto hacia quienes velan por la seguridad de la manada.
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Normas para poder correr el encierro
Antes del encierro, recuerda las normas básicas para correr con seguridad.
- No acceder al recorrido bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Correr siempre en el sentido de la carrera, sin detenerse ni retroceder.
- No tocar, citar ni llamar la atención de los toros.
- No grabar con el móvil mientras se corre.
- Si caes al suelo, protégete la cabeza y permanece inmóvil hasta que pase la manada.
- Sigue en todo momento las indicaciones de los pastores y de los agentes.
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San Fermín 2026 | Tiempo en Pamplona
Las fiestas coinciden este año con la segunda ola de calor del verano y, ante la previsión de altas temperaturas, Pamplona se encuentra en aviso naranja.
Se recomienda extremar las precauciones, mantenerse bien hidratado y evitar una exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día.
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Tras el encierro, los toros de Fuente Ymbro volverán a ser protagonistas esta tarde
A partir de las 18:30 horas, serán lidiados en la Plaza de Toros de Pamplona por Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.
La Feria del Toro de San Fermín 2026 continuará con las ganaderías de Cebada Gago (8 de julio), Victoriano del Río (9), Álvaro Núñez (10), José Escolar (11), La Palmosilla (12), Miura (13) y Jandilla (14).
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Los ocho toros de Fuente Ymbro que protagonizarán el primer encierro
Entre los toros de esta ganadería gaditana destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', ambos con un peso de 610 kilos, los ejemplares más pesados de la manada.
Completan el grupo 'Tramposo' (600 kg), 'Taranto' (595 kg), 'Fanfarrón' (585 kg), 'Escribiente' (575 kg), 'Manirroto' (570 kg) y 'Botellero' (570 kg).
Los toros presentan capas negras, negro bragado meano, negro listón y jabonero. En unos minutos recorrerán las calles de Pamplona en el primer encierro de San Fermín 2026.
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¿Cómo será el tiempo de este primer encierro de San Fermín 2026?
El año pasado, la ganadería de Fuente Ymbro firmó su carrera más lenta desde 2015, al completar el recorrido en 2 minutos y 37 segundos.
Fue un encierro muy accidentado, marcado por numerosas caídas de corredores a lo largo del recorrido, lo que ralentizó el avance de la manada y elevó la tensión durante la carrera.
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Escasos minutos para que empiece el primer encierro
Faltan apenas 20 minutos para que comience el primer encierro de este 2026 y la tensión ya se palpa en el ambiente.
Las calles del recorrido, especialmente Santo Domingo y Estafeta, están llenas de mozos calentando, estirando o simplemente concentrándose en lo que está por venir.