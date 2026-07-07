Jacinto, mecánico y empresario: "Un taller tiene un margen de beneficio muy bajo, rara vez está por encima del 10%"

Las claves

Las claves Generado con IA Jacinto, mecánico y propietario de un taller de vehículos industriales, afirma que el margen de beneficio del negocio rara vez supera el 10% y requiere reinversión constante. El funcionamiento de los talleres implica dedicar muchas horas a pruebas y diagnósticos que no siempre se pueden facturar al cliente, reduciendo así la rentabilidad. Más del 25% de las facturas sufren retrasos o impagos temporales, lo que obliga a mantener liquidez suficiente para garantizar el funcionamiento del taller. El salario de un mecánico en España varía según experiencia y especialización, oscilando entre 1.350 y 3.000 euros mensuales, dependiendo del puesto y la ubicación.

Cuando se habla de talleres mecánicos, existe la percepción de que las reparaciones generan elevados beneficios. Sin embargo, Jacinto, mecánico de vocación y propietario de un taller especializado en vehículos industriales, sostiene que la realidad es muy distinta.

Tras casi una década al frente de su empresa, asegura que el margen económico del negocio es mucho más reducido de lo que muchos imaginan. "Un margen muy bajo, muy bajo. Rara vez sube del 10%", explica durante su participación en el pódcast Rutas de Éxito.

Ese porcentaje, añade, no termina en el bolsillo de los propietarios, sino que se reinvierte en contratar personal, adquirir maquinaria y mantener actualizado un sector cada vez más tecnológico.

Emprendiendo en la mecánica

La pasión de Jacinto por la mecánica comenzó cuando apenas era un niño. Recuerda que con siete u ocho años llegó a desmontar el salpicadero del coche de su padre movido por la curiosidad.

Más tarde estudió una FP2 como mecánico electricista y desarrolló su carrera durante 21 años en un servicio oficial de Volvo en Nules, desplazándose cada día desde Torrent, en Valencia, en un recorrido de unos 75 kilómetros.

En 2017, con 45 años, decidió emprender junto a dos amigos, Javi y Quique. Así nació un taller multimarca especializado en vehículos industriales que, además, está autorizado para realizar la revisión y calibración de tacógrafos, una actividad sometida a una estricta normativa legal.

Así, aunque presume de no haber tenido que recurrir a préstamos bancarios para sacar adelante la empresa, reconoce que la gestión económica exige una vigilancia constante.

"De momento puedo presumir de que no he tenido que ir a un banco a pedir una línea de crédito", afirma, aunque aclara que el negocio se sostiene gracias a la autofinanciación y a una planificación muy cuidadosa. Uno de los principales problemas es el flujo de caja.

Según explica, en determinados momentos del año trabaja con ingresos obtenidos meses antes. "Ahora mismo en febrero estoy trabajando con el dinero que facturé en diciembre", comenta.

Entre los impuestos, la estacionalidad y los plazos de cobro, cualquier desviación puede poner en aprietos la tesorería del taller. A ello se suma el retraso en el pago de muchas facturas.

Aunque el departamento de administración mantiene la situación bajo control, Jacinto reconoce que alrededor de un 25% de las facturas presentan atrasos o impagos temporales, una circunstancia que obliga a disponer de liquidez suficiente para seguir operando con normalidad.

El propio funcionamiento de un taller también reduce la rentabilidad. En numerosas ocasiones, localizar una avería implica invertir muchas más horas de las que finalmente pueden cobrarse al cliente. "A lo mejor empleo diez horas y solo puedo facturar tres", explica.

El resto corresponde a pruebas, comprobaciones y tiempo de diagnóstico que, por criterio profesional, considera injusto trasladar íntegramente a la factura. Paradójicamente, pese a ser propietario de la empresa, Jacinto sigue sintiéndose, ante todo, mecánico.

Calcula que dedica entre el 90% y el 95% de su jornada a reparar camiones, localizar averías y atender incidencias. Solo al final del día, cuando el taller cierra, puede ocuparse de tareas como nóminas, correos electrónicos o la gestión de cobros.

Esa dedicación le lleva incluso a rechazar la etiqueta de empresario. Considera que existe una imagen equivocada sobre quienes dirigen negocios, como si obtener beneficios fuera sencillo. En su experiencia, la presión fiscal, los gastos y la responsabilidad de mantener el empleo convierten el emprendimiento en un reto constante.

Aun así, mantiene intacta la vocación de servicio que le llevó a abrir el taller. De hecho, a través de sus vídeos en redes sociales enseña a los camioneros a resolver pequeñas averías, una idea que nació para ahorrar tiempo y facilitarles el trabajo.

¿Cuánto cobra un mecánico en España?

El sueldo de un mecánico en España depende tanto de su experiencia como de su especialización. Sin embargo, aunque el salario medio de un mecánico de coches se sitúa entre los 21.000 y los 27.000 euros brutos al año, según Jobted, la cifra puede variar significativamente.

Así, un ayudante recién titulado percibiría entre 1.350 y 1.500 euros al mes, mientras que un oficial de primera con una experiencia contrastada podría moverse en una horquilla en torno a los 1.800 y 2.200 euros. En el caso de un técnico de diagnosis, el salario se situaría entre los 2.100 y 2.500 euros, siempre que cuente con la formación y experiencia necesarias.

Por último, un jefe de taller con muchos años de experiencia y responsabilidades en la gestión de equipos y del propio taller podría percibir entre 2.400 y 3.000 euros mensuales.

No obstante, en cualquier caso, estas cifras no dejan de ser estimaciones, ya que el salario concreto depende de factores como la especialización en determinados vehículos o en diagnosis avanzada, el tipo de taller (ya sea de marcas premium, grandes empresas o independientes) y la ubicación geográfica.

No cobra lo mismo un mecánico que trabaja en Madrid que otro que desarrolla su actividad en Extremadura o el País Vasco.