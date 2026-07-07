España necesita 500.000 empleados técnicos sanitarios: salarios de hasta 30.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita 500.000 empleados técnicos sanitarios en 2025, siendo auxiliares de enfermería y profesionales de cuidados los más demandados. Los salarios para técnicos y auxiliares en sanidad oscilan entre 17.000 y 30.000 euros brutos anuales, dependiendo del puesto y la experiencia. Las ocupaciones con mayor crecimiento son Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, Técnicos en Imagen para el Diagnóstico y Técnicos Auxiliares de Farmacia. La formación profesional en sanidad es clave para acceder rápidamente al empleo, con más de 100.000 contratos anuales para Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Auxiliares de enfermería, técnicos sanitarios y profesionales de cuidados son los profesionales más demandados y contratados en el sistema sanitario y sociosanitario en España.

Tanto es así, que las ocupaciones relacionadas directamente con cuidados y atención sociosanitaria superan el medio millón de contratos anuales.

Así, y durante 2025, los auxiliares de enfermería registraron 212.031 contratos (crecimiento interanual del 3,7%); y los trabajadores de cuidados en servicio de salud llegaron a los 149.923 contratos (aumento del 4,7%).

También se realizaron 179.071 contratos de trabajadores de cuidados personales a domicilio, y 160.116 contratos de cuidadores en guarderías y centros educativos.

Así queda recogido en el Boletín Nacional de Ocupaciones de 2025 elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Salarios

Para los perfiles técnicos, las retribuciones suelen moverse en horquillas amplias en función del puesto, la experiencia y el tipo de centro. Por término medio, se sitúan entre los 17.000 y los 30.000 euros brutos anuales en técnicos y auxiliares.

A modo orientativo, el salario de un auxiliar de medicina estética se sitúa en torno a los 24.000 euros anuales. Cifra similar a la que puede percibir un profesional de tanatoestética y tanatopraxia.

Si hablamos de un auxiliar en odontología, está en unos 25.000 euros anuales, mientras que el de un auxiliar veterinario gira en torno a los 22.000 euros anuales.

Retomando los datos del Observatorio de Ocupaciones del SEPE, relativos a los contratos que generan diversos puestos técnicos ligados a estudios de FP, una de las FP que más empleo general es la de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería: más de 100.000 contratos al año con una horquilla salarial entre 17.000 y 25.000 euros.

También para los Técnicos de Laboratorio se generan más de 12.000 contratos al año; 13.700 contratos para Técnicos de Farmacia (entre 17.000 y 24.000 euros); o 6.000 contratos para Técnicos Auxiliares de Higiene Bucodental.

¿Y cuáles son las ocupaciones con mayor crecimiento? Técnicos Superiores en Higiene Bucodental (10,35%); Técnicos en Imagen para el Diagnóstico (9,83%); Técnicos de la Sanidad No Clasificados bajo otros epígrafes (11,47%); y Técnicos Auxiliares de Farmacia (4,08%).

“Este avance evidencia el creciente peso de actividades vinculadas al diagnóstico clínico, la prevención, la atención farmacéutica, la salud bucodental y la atención continuada”, afirma Irene Prieto, CEO y fundadora de ESSAE.

Esta plataforma de formación para el empleo en sanidad tiene 143 cursos diferenciados y 20.000 acuerdos con empresas para garantizar las prácticas por contrato.

“La conexión entre formación y empleo es cada vez más relevante en este sector que exige talento especializado según las necesidades de los centros sanitarios y sociosanitarios”, concluye Irene Prieto.