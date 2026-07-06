Jorge, piloto de avión: “Al principio cobramos unos 2.500€, no es una cifra desorbitada como piensan”

Las claves

Las claves Generado con IA El piloto Jorge Feliu desmiente el mito de los sueldos elevados en la aviación y explica que los pilotos empiezan cobrando unos 2.000-2.500 euros al mes. Con experiencia y antigüedad, el sueldo de un piloto puede alcanzar los 9.000 euros mensuales, dependiendo de la aerolínea, el tipo de operación y el país. El salario anual de los pilotos varía entre 25.000 y 180.000 euros brutos, y los comandantes experimentados pueden llegar a percibir hasta 120.000 euros al año. Factores como la especialización, el tipo de avión, los vuelos nocturnos y los convenios colectivos influyen en la evolución salarial de los pilotos.

Existe el mito popular de que los pilotos de avión disfrutan de sueldos astronómicos. Aunque esta creencia tiene parte de verdad, la realidad es que el salario final depende de múltiples factores, como en cualquier otra profesión.

Para desmitificar el sector, Jorge Feliu, piloto Boeing 737, compartió que los ingresos reales en la aviación no siempre coinciden con las expectativas del público.

A través de su cuenta de TikTok, donde divulga curiosidades y el día a día de la profesión en España, el piloto desglosó detalladamente cómo se estructuran las nóminas en este sector.

¿Cuánto gana un piloto?

"Hoy vamos con una delicada", comenzó introduciendo el tema el piloto, "¿Cuánto creéis que cobra un piloto de aviación al mes aproximadamente? Pues bien, no todo es como pinta", señaló.

Con esto, Feliu expuso que "al principio los pilotos no cobramos una cifra tan desorbitada, en los primeros meses podemos estar cobrando unos 2.000 o 2.500 euros al mes como mucho".

Así, señaló que a medida que van pasando los años y se va adquiriendo experiencia, este sueldo va subiendo y que "puede llegar a los 9.000 euros, según la aerolínea, el tipo de operación, tipo de contrato y el país en el que se esté trabajando", explicó.

Lo cierto es que, según la escuela de pilotos One Air, estos trabajadores cobran entre 25.000 y 180.000 euros brutos anuales

Dentro de esa amplia horquilla, One Air especifica que los primeros oficiales o copilotos comienzan ganando entre 28.000 euros y 70.000 euros, mientras que los comandantes experimentados pueden llegar a cobrar alrededor de 120.000 euros al año.

De esta manera, por ejemplo, los vuelos nocturnos suelen tener mayor compensación salarial o si se ocupa un cargo con responsabilidad o, incluso, dependiendo del tipo de avión.

Aviones como el Boeing 787 o el Airbus A350, que son de fuselaje ancho, suponen salarios más altos para quienes los conduzcan.

Así, la progresión profesional de los pilotos comerciales se divide en tres etapas: Instructor de vuelo, Primer Oficial y Comandante.

#aviacionp#pilotosf#futuropilotof#formacionpiloto ♬ sonido original - Pilotfeliu @pilotfeliu “¿Cuánto cobra un piloto de avión?” La realidad es que no existe una cifra mágica que sirva para todos. El sueldo depende de muchos factores: ✈️ La compañía en la que vueles 🌍 La base donde estés 🛫 El tipo de operación (low cost, regional, carga, ejecutiva…) 📆 Y los años de antigüedad que lleves dentro Al principio los sueldos suelen ser bastante normales para la responsabilidad que tienes, y con los años y la experiencia pueden subir mucho. Pero no todo son “10.000 € al mes” como se ve en TikTok: esa es solo una parte muy concreta del sector. Si quieres ver si este camino te compensa de verdad con tu situación y tus números, podemos revisarlo juntos. 👉 Reserva una llamada gratuita de 15 minutos en flypath.es #s #serpiloto

Además de que los salarios van aumentando, como expuso Feliu, dependiendo de la experiencia, horas de vuelo y entre otros; también en España y en la Unión Europea, el sueldo de los pilotos está ligado a los convenios colectivos firmados entre aerolíneas y sindicatos.

Los convenios tienen como objetivo ofrecer un marco estable para definir la evolución salarial, horas de vuelo, dietas, entre otros.

Finalmente Feliu, aprovechó para aconsejar que "más que obsesionarte con lo que cobrarías en un futuro como piloto de aviación, es más importante, creo yo, tener claro cómo vas a llevar tu formación, cuánto tiempo y dinero puedes invertir y qué estilo de vida querrías en tu futuro como piloto".