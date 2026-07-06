Chupinazo de San Fermín 2026 | Comienzan las fiestas más populares de Pamplona y dónde seguir el minuto a minuto
Pamplona se viste de blanco y rojo para vivir este 6 de julio el tradicional Chupinazo, que ha dado inicio a los Sanfermines.
Miles de personas han abarrotado la Plaza Consistorial de Pamplona para vivir el tradicional Chupinazo, el acto que ha marcado el inicio oficial de los Sanfermines 2026.
El cohete ha sido lanzado por representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, elegidos por votación popular como reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios.
Con el estallido del Chupinazo y el tradicional grito de "¡Pamplonesas, pamploneses, Viva San Fermín! ¡Iruindarrak, Gora San Fermín!", han comenzado nueve jornadas de celebración ininterrumpida con un programa que incluye los emblemáticos encierros, corridas de toros, conciertos, actos populares, espectáculos y actividades para todos los públicos.
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Las fiestas continúan...
Tras el Chupinazo de San Fermín 2026, desde EL ESPAÑOL damos fin al directo, aunque esto no ha hecho más que empezar.
A partir de mañana y hasta el 14 de julio, les acompañaremos cada mañana con la retransmisión en directo de los encierros, además de toda la información, el minuto a minuto.
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¡Felices fiestas desde EL ESPAÑOL!
Desde EL ESPAÑOL queremos desear a todos los navarros unos felices Sanfermines.
Que sean jornadas para disfrutar con responsabilidad, compartir la tradición, reencontrarse con familiares y amigos y crear recuerdos inolvidables.
Nosotros seguiremos aquí, acompañándoles durante estos nueve días para contarles, en directo, todo lo que ocurra en unas fiestas que forman parte del alma de Navarra.
¡Felices Sanfermines! ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!
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Los gaiteros ya recorren las calles de Pamplona
Tras su actuación en la Plaza Consistorial, han puesto rumbo al Casco Antiguo para llevar el ambiente festivo a cada rincón de la ciudad.
Su primer recorrido les conduce hasta la emblemática calle Mercaderes, uno de los puntos más icónicos del trazado del encierro.
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San Fermín 2026 | Máxima emoción tras el Chupinazo
Los txistularis y los gaiteros toman la Plaza Consistorial para interpretar el tradicional Ánimo pues, una de las piezas más emblemáticas de los Sanfermines.
Su interpretación pone la banda sonora a los primeros compases de las fiestas y mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de Pamplona, acompañando a miles de personas que continúan celebrando el inicio oficial de San Fermín.
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Chupinazo, en directo | El día grande de San Fermín
Mañana, 7 de julio, Pamplona celebrará el día grande de San Fermín, copatrón de Navarra y figura a la que están dedicadas las fiestas.
La jornada estará marcada por algunos de los actos más emblemáticos del programa, como la procesión en honor al santo por las calles del casco histórico y el primer encierro de los Sanfermines 2026.
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Chupinazo San Fermín 2026 | ¡Navarra ya está en fiesta!
Desde hoy y hasta el 14 de julio, la capital navarra se sumerge en 9 días y 204 horas ininterrumpidas de música, encierros, cultura, fuegos artificiales y emoción desbordada.
El Chupinazo ya ha estallado, y con él, el alma de Pamplona se lanza a la calle. San Fermín 2026 ya es una realidad.
¡La fiesta más internacional de España no ha hecho más que empezar!
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Chupinazo San Fermín 2026
¡Ya han comenzado los Sanfermines 2026! El estallido del Chupinazo ha dado el pistoletazo de salida a nueve días de fiesta ininterrumpida en Pamplona.
Tras el lanzamiento del cohete desde el balcón del Ayuntamiento y el tradicional grito de "¡Pamplonesas, pamploneses, Viva San Fermín! ¡Iruindarrak, Gora San Fermín!", miles de pañuelos rojos se han anudado al cuello al mismo tiempo, desatando la celebración en una Plaza Consistorial abarrotada y en las calles de toda la ciudad.
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Los timbaleros y clarineteros anuncian el Chupinazo
Ya suenan los timbaleros. Los redobles de los tambores comienzan a resonar en la Plaza del Ayuntamiento, elevando aún más la emoción entre las miles de personas que esperan el momento más esperado del año.
Su desfile anuncia que el Chupinazo es inminente. Con la plaza completamente abarrotada y el ambiente en su punto álgido, Pamplona contiene la respiración a la espera de que el cohete marque el inicio oficial de los Sanfermines 2026.
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Chupinazo San Fermín 2026 | ¡Los pañuelos ya están en lo alto!
La Plaza del Ayuntamiento de Pamplona es un mar de brazos alzados y pañuelos rojos ondeando al cielo. La emoción es total. Faltan segundos para que el Chupinazo marque el inicio de San Fermín 2026.
Miles de voces corean al unísono: "¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!"
El corazón de la ciudad late más fuerte… ¡La fiesta está a punto de comenzar!
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Chupinazo San Fermín 2026 | Comienzan las mareas humanas
A pocos minutos del Chupinazo, comienzan a formarse las conocidas "mareas humanas" en la Plaza del Ayuntamiento.
La enorme concentración de personas hace que la multitud se mueva prácticamente al unísono, con desplazamientos que, en muchos casos, son completamente involuntarios.
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A falta de 10 minutos para que estalle el Chupinazo
Con los accesos ya prácticamente completos, el dispositivo de seguridad recuerda que no está permitido acceder con botellas de vidrio, harina, huevos ni bolsas de hielo.
Además, por motivos de seguridad, las botellas de plástico deben entrar sin tapón, una medida habitual para evitar incidentes durante la multitudinaria celebración.
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Chupinazo San Fermín | Calendario de encierros
Este es el calendario de encierros para estos Sanfermines 2026, que se alargarán durante algo más de una semana:
- Martes 7: Fuente Ymbro
- Miércoles 8: Cebada Gago
- Jueves 9: Victoriano del Río
- Viernes 10: Álvaro Núñez
- Sábado 11: José Escolar Gil
- Domingo 12: La Palmosilla
- Lunes 13: Miura
- Martes 14: Jandilla
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¿Cuándo se debe colocar el 'pañuelico'?
En San Fermín hay una tradición que se respeta con rigor: el pañuelo rojo no se anuda al cuello hasta el instante en que estalla el Chupinazo, a las 12:00 del 6 de julio.
Hasta ese momento, lo habitual es llevarlo en el bolsillo, en la mano o atado a la muñeca, esperando el inicio oficial de las fiestas.
Del mismo modo, el pañuelo no se quita hasta la medianoche del 14 de julio, durante el emotivo acto del Pobre de Mí, que pone el broche final a los Sanfermines.
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Comienza la cuenta atrás
Falta poco más de media hora para que el tradicional Chupinazo dé el pistoletazo de salida a los Sanfermines 2026.
La Plaza Consistorial ya está completamente abarrotada y la emoción se palpa en cada rincón del centro de Pamplona.
En apenas unos minutos, el estallido del cohete y el grito de "¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!" marcarán el inicio de nueve días de fiesta ininterrumpida.
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Chupinazo San Fermín 2026, en directo | Llegan los cuerpos de seguridad
La Plaza del Ayuntamiento continúa llenándose de público mientras aumenta la presencia de los cuerpos de seguridad en los accesos y puntos estratégicos del centro de Pamplona.
Todo está preparado para garantizar que el inicio de los Sanfermines transcurra con normalidad.
En total, 412 agentes de la Policía Municipal formarán parte del operativo especial de Sanfermines, que se desarrollará de manera coordinada con la Policía Nacional, la Policía Foral y la Guardia Civil para velar por la seguridad durante estas fiestas.
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¿Cuáles son las novedades de este año?
Los Sanfermines 2026 cuentan con 516 actos repartidos entre el 6 y el 14 de julio. Este año se apuesta por la programación infantil y por la "descentralización" de la fiesta, llevando a diferentes barrios de la ciudad actuaciones, juegos y sorpresas.
Como principales novedades, las fiestas celebrarán el domingo 12 de julio el Día de la Diversidad, con la tradicional Mazedonia - Kalejira de las Culturas, que se adelanta de fecha; además, el escenario de Sarasate se ha trasladado a la plaza de San José que acogerá los festivales de jotas y las tardes culturales; por último, la feria de ganado equipo tendrá lugar el sábado 11 de julio en lugar del 7 de julio.
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¿Dónde seguir el directo del Chupinazo?
La retransmisión del Chupinazo se podrá seguir a través de seis pantallas gigantes que el Ayuntamiento de Pamplona repartirá por la ciudad.
Se busca así hacer "más accesible" el Chupinazo para que puedan disfrutar del momento cuantas más personas mejor, sin tener la necesidad de subir al centro de la ciudad donde se concentra una mayor cantidad de gente.
Las pantallas estarán ubicadas en la plaza del Castillo y en la plaza de los Fueros, con señal de Navarra Televisión; en el parque de Antoniutti y la plaza de Yamaguchi, con señal de TVE; y en el paseo de Anelier en Rochapea y en la plaza Arriurdiñeta en Txantrea, con señal de ETB1.
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A poco más de una hora para que comiencen los Sanfermines
Las cuadrillas ya comienzan a ocupar los alrededores de la Plaza Consistorial.
Vestidos de blanco, con el pañuelo rojo todavía en mano o preparado para anudárselo tras el Chupinazo, miles de personas se reúnen para asegurarse un buen sitio desde el que vivir el inicio de los Sanfermines.
A medida que avanzan las horas, el ambiente va creciendo entre cánticos, música y el inconfundible colorido de una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.
La cuenta atrás para el lanzamiento del cohete ya está en marcha.
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¿Quiénes son los encargados de dar inicio a los Sanfermines de 2026?
Los encargados de dar inicio a los Sanfermines de 2026 serán Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del servicio de Urgencias y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente.
La candidatura de la Subdirección de Urgencias de Navarra, propuesta por la Peña La Escalerica de San Fermín, ganó la votación popular para elegir quién lanzaba el Chupinazo de este año.
Se visibiliza y destaca la labor del personal sanitario de urgencias durante las fiestas de San Fermín, sobre todo por el despliegue que se realiza cada día para cubrir los encierros y atender cualquier percance que en ellos se produzca.
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Aviso naranja por temperaturas máximas
El comienzo de las fiestas de Pamplona estará marcado, a su vez, por el inicio de una nueva ola de calor. De hecho, el centro de la Comunidad Foral estará en aviso naranja por temperaturas máximas.
A lo largo del día, el termómetro rondará en la capital navarra entre los 17 y los 40 grados y se espera que a las doce del mediodía se alcancen los 33 grados.