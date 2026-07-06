Chupinazo de San Fermín 2026 | Comienzan las fiestas más populares de Pamplona y dónde seguir el minuto a minuto

Miles de personas han abarrotado la Plaza Consistorial de Pamplona para vivir el tradicional Chupinazo, el acto que ha marcado el inicio oficial de los Sanfermines 2026.

El cohete ha sido lanzado por representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, elegidos por votación popular como reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios.

Con el estallido del Chupinazo y el tradicional grito de "¡Pamplonesas, pamploneses, Viva San Fermín! ¡Iruindarrak, Gora San Fermín!", han comenzado nueve jornadas de celebración ininterrumpida con un programa que incluye los emblemáticos encierros, corridas de toros, conciertos, actos populares, espectáculos y actividades para todos los públicos.