Jesús, camionero español en EEUU: "Aquí gano casi 87.629 euros al año y me retienen un 20% de impuestos"

Las claves

Las claves Generado con IA Jesús Dueñas, camionero español en EE.UU., gana entre 96.000 y 100.000 dólares brutos anuales, con una retención del 20% en impuestos. A pesar del elevado salario, Jesús destaca que el coste de vida, vivienda y sanidad en EE.UU. es mucho mayor que en España. Jesús valora la autonomía de su trabajo en EE.UU., donde solo debe cumplir los plazos de entrega sin supervisión constante. El sueldo de un camionero en España varía entre 1.300 y 4.500 euros netos al mes, según rutas, experiencia y tipo de mercancía.

Trabajar como camionero en Estados Unidos suele asociarse a salarios muy superiores a los que se perciben en Europa. Sin embargo, detrás de esas cifras también hay un coste de vida más elevado, un sistema sanitario diferente y una cultura laboral que poco tiene que ver con la española.

Así lo explica Jesús Dueñas, camionero español de 42 años, conocido como 'El Tron' en redes sociales, que desde hace tres años desarrolla su carrera profesional al otro lado del Atlántico.

En una entrevista con Ferreira Dapía en el podcast Tecnologizarse o Morir, Jesús pone cifras a su experiencia. Actualmente percibe entre 96.000 y 100.000 dólares brutos al año, una cantidad que equivale aproximadamente a 87.629 euros anuales al cambio.

No obstante, recuerda que esa cantidad no llega íntegra a su bolsillo. Le retienen un 20% de impuestos por lo que, tras las retenciones fiscales, calcula que su salario neto ronda los 80.000 dólares anuales, aunque cada semana también paga unos 60 dólares por el seguro sanitario.

Aun así, insiste en que los elevados ingresos deben analizarse junto al mayor coste de la vida en Estados Unidos. "La gente gana mucho, pero paga mucho", resume. En su opinión, buena parte de la diferencia salarial sirve para compensar los precios de la vivienda, los servicios o la sanidad, además del impacto que tiene la fluctuación del dólar cuando convierten sus ingresos a euros.

Emigrando a Estados Unidos

Pese a las cifras, Jesús asegura que el salario no fue la razón que le llevó a cruzar el Atlántico. Después de haber sido militar profesional, trabajar como camionero en España e incluso emigrar a Londres en 2013 sin dominar el inglés para conducir autobuses, decidió dar el salto a EEUU.

"Me fui para cumplir un sueño y para seguir creciendo personal y profesionalmente", afirma. Su filosofía de vida siempre ha sido experimentar las cosas por sí mismo. "De nadie aprende cabeza ajena", sostiene.

De hecho, insiste en que el dinero nunca ha marcado sus decisiones. "He tenido dinero y lo he malgastado y no lo he tenido y lo he disfrutado", explica.

Asimismo, uno de los aspectos que más aprecia de su trabajo es la autonomía con la que desempeña su profesión. Según relata, su única obligación consiste en recoger una mercancía en un punto concreto y entregarla en destino dentro del plazo acordado.

"Entre medias a lo mejor tengo una semana y nadie me dice nada", comenta.

Esa independencia le lleva incluso a afirmar que se siente "más libre que un empresario", ya que no tiene las obligaciones económicas de quien posee un camión o una empresa de transporte y puede decidir cuándo dejar de trabajar durante un tiempo.

Jesús también desmonta una de las ideas más repetidas sobre el sector: la supuesta falta de camioneros. A su juicio, el problema no es escasez de profesionales, sino el equilibrio entre oferta y demanda.

"Lo que quieren las empresas es que haya un superávit de conductores", asegura. Cuando abundan los trabajadores, explica, las compañías pueden imponer sus condiciones.

Sin embargo, cuando aumenta la demanda de transporte, son los conductores quienes tienen capacidad para negociar mejores salarios y condiciones laborales.

Pese a sentirse realizado en Estados Unidos, reconoce que su lugar para vivir sigue estando en España. "España es la hostia", afirma con rotundidad, dejando claro que su aventura americana responde a un sueño profesional, no a un cambio definitivo de país.

¿Cuánto cobra un camionero en España?

El sueldo de un camionero en España varía enormemente en función del tipo de ruta, de la mercancía transportada y la experiencia. Por tanto, no es igual dormir en casa todos los días que pasar tres semanas recorriendo Europa.

De ese modo, a nivel local, es decir, conductores que reparten mercancía en una misma provincia o comunidad y duermen en casa, el sueldo medio va desde 1.300 a los 1.700 euros netos al mes.

Asimismo, para rutas nacionales de conductores que cruzan España recorriendo comunidades autónomas y pasando varios días fuera de casa, el sueldo se vuelve mayor. En estos casos el sueldo medio se mueve entre 2.000 y 2.500 euros netos al mes.

Por otra parte, los traileros que hacen rutas por Europa, encadenando semanas fuera de casa y durmiendo en la cabina del camión se traduce en una remuneración mayor. Es aquí cuando el sueldo medio va desde 3.000 a 4.000 euros netos al mes.

También hay casos específicos de transportes especializados como ADR, cisternas o portavehículos, en los que se exigen certificaciones especiales y conlleva un riesgo mayor. El sueldo en estos casos se mueve entre 3.000 euros y 4.500 euros netos al mes.