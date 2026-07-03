Imagen de archivo de varios cachorros.

Imagen de archivo de varios cachorros. iStock

Sociedad

En vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe la venta de perros y gatos en tiendas de animales en España

La Ley 7/2023 busca evitar la compra compulsiva de mascotas así como reducir las alarmantes cifras de abandono en España.

Más información: Sigue en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe criar gatos y perros sin inscribirse en el Registro de Criadores

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Las claves

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Desde otoño de 2024 está prohibida la venta y exhibición de perros, gatos y hurones en tiendas de animales en España.

La Ley de Bienestar Animal solo permite la adopción de perros y gatos a través de refugios, protectoras o criadores registrados.

Las tiendas pueden acoger perros y gatos únicamente para adopción, en colaboración con protectoras, sin obtener beneficio económico.

Las sanciones por vender perros o gatos en tiendas pueden alcanzar los 200.000 euros y la clausura del negocio en casos graves o reincidencia.

La venta de perros y gatos en tiendas de animales ha pasado ya a la historia, por lo menos en España.

La ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, introdujo un cambio profundo en la forma de adquirir animales de compañía con el objetivo de combatir el abandono, fomentar la tenencia responsable y evitar las compras impulsivas.

Aunque la norma entró en vigor de forma general el 29 de noviembre de 2023, la ley concedió a tiendas especializadas un periodo de adaptación de 12 meses. Finalizada esa moratoria, desde el otoño de 2024 la prohibición de vender y exhibir perros, gatos y hurones en estos establecimientos es plenamente efectiva.

¿Está prohibido vender perros y gatos en España?

La normativa establece que las tiendas de animales no pueden comercializar perros, gatos ni hurones en sus instalaciones. Tampoco está permitido exhibirlos en escaparates o vitrinas como reclamo para atraer clientes.

A ello se suma la prohibición de vender estos animales a través de internet, portales de compraventa o redes sociales cuando la actividad no se realice conforme a los requisitos legales establecidos.

Un perro en un coche.

No obstante, la ley no impide que las tiendas continúen desarrollando su actividad con otras especies autorizadas. Peces, determinadas aves, pequeños roedores u otros animales incluidos en el 'Listado Positivo' de animales de compañía pueden seguir comercializándose bajo la normativa vigente.

Existe, además, una excepción para los perros y gatos. Los establecimientos pueden acogerlos en sus instalaciones únicamente con fines de adopción. Para ello deben mantener un acuerdo formal con una protectora o entidad de protección animal.

En estos casos, la tienda actúa como punto de encuentro entre el animal y su futura familia, pero no puede obtener ningún beneficio económico por la entrega.

La ley también limita las vías legales para incorporar un perro, un gato o un hurón al hogar. La primera es la adopción a través de refugios, protectoras o centros públicos de protección animal, donde el proceso incluye el correspondiente contrato, la identificación mediante microchip y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

Un cachorro de perro.

La segunda alternativa consiste en adquirir el animal directamente a un criador oficialmente registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

La entrega debe formalizarse mediante un contrato de compraventa, con el microchip ya inscrito a nombre del comprador, las vacunas al día y respetando la edad mínima legal de dos meses.

El incumplimiento de estas obligaciones puede traer diferentes consecuencias económicas. La venta de perros o gatos en una tienda o la comercialización sin estar registrado como criador constituye una infracción grave, sancionada con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.

Además, si existen daños graves para los animales o reincidencia, la conducta pasa a considerarse muy grave y las sanciones pueden alcanzar entre 50.001 y 200.000 euros. A ello se suma la posibilidad de que las autoridades incauten los animales y ordenen la clausura del establecimiento.