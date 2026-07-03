La Ley de Propiedad Horizontal es clara: no puedes pintar las barandillas de tu balcón sin consultarlo a la comunidad

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe modificar elementos exteriores como las barandillas de los balcones sin aprobación de la comunidad. Aunque los balcones son de uso privativo, forman parte de la fachada y cualquier cambio afecta al aspecto exterior del edificio. Solo se puede pintar o modificar las barandillas en el color original o el que acuerden todos los propietarios en junta. Es recomendable revisar los estatutos y acuerdos previos de la comunidad antes de realizar cualquier modificación en la fachada.

Los rifirrafes vecinales están a la orden del día. Uno de los más llamativos es aquel relacionado con la modificación de elementos de la fachada como las barandillas de los balcones o terrazas.

Aunque estos espacios son de uso privativo del propietario o inquilino, forman parte de la 'cara' exterior del edificio, por lo que hay que andarse con ojo con los cambios que se quieran llevar a cabo.

De hecho, la Ley de Propiedad Horizontal no deja lugar a dudas: no se pueden modificar los elementos exteriores que alteren la seguridad o estructura general.

Concretamente, esto es lo que recoge dicha ley en su artículo 7.1:

“1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador”.

¿Se puede modificar o pintar las barandillas de un balcón a título individual?

La respuesta corta es no. Bajo esta premisa, los propietarios no podrán modificar cualquier elemento de la fachada a su gusto, como por ejemplo el color de las barandillas. De hacerlo, no se estaría respetando la estructura del edificio.

Por tanto, solamente se podría pintar en el color original o en el que acuerden todos los propietarios. De hecho, ese gasto podría correr a cargo de la comunidad si se acuerda en junta de vecinos.

También conviene revisar los estatutos de la comunidad, ya que pueden prever estas situaciones. Sin embargo, lo más común es que las modificaciones en la fachada no estén autorizadas, tal y como consta en la Ley de Propiedad Horizontal.

Otra opción es revisar los acuerdos que haya podido haber previamente en la comunidad en relación a este asunto.