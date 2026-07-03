Julio García, toledano experto en comunicación: "Cinco claves para desconectar del móvil en verano"

Las claves

Las claves Generado con IA Julio García Gómez, experto en comunicación, propone cinco pautas para desconectar del móvil durante el verano y proteger las relaciones personales. Recomienda establecer momentos sin móvil en pareja durante comidas y cenas, y delimitar espacios libres de dispositivos en el hogar o lugar de vacaciones. Sugiere implementar una "multa" simbólica por exceso de uso, dejar el móvil en una caja fuerte al llegar a casa y pactar silencio durante la siesta y el descanso nocturno. El objetivo es fomentar la comunicación verbal y el disfrute del tiempo libre sin la intromisión de las pantallas.

El verano y las vacaciones pueden convertirse en periodos en los que los móviles acaparen la mayor parte del tiempo. El toledano Julio García Gómez, experto en comunicación y expresión de la Fundación Casaverde, ha planteado cinco pautas para lograr desconectar de estos dispositivos.

El experto recomienda que el uso del móvil sea moderado en verano porque, de lo contrario, se pueden ver deterioradas las relaciones personales.

"Es imprescindible declarar la guerra a los móviles en estos días de descanso para muchos, que puede convertirse en un infierno si no se trabaja la comunicación verbal y se excede la utilización de las pantallas", ha indicado.

Cinco claves para frenar la intromisión del móvil

Fijar de mutuo acuerdo en la pareja el “Stop al móvil” en desayuno, comida y cena (como una medicina): es necesario evitar el teléfono en esos momentos de reunión porque podemos fracasar en la relación de pareja ahora y más adelante cuando finalicemos las vacaciones. El estrés tecnológico es la causa de muchas separaciones en septiembre.

Delimitar 'Espacios Libres de Móviles', zonas privadas de la casa o apartamento de verano, dormitorio, aseo. Con la severidad de una ley se debe ser tajante en que los ELM no perturben la vida privada de cada miembro de la familia. El mayor enemigo de las personas es el móvil en exceso.

'Multa por exceso de uso': invitar a una caña o a unas raciones al que sobrepase el tiempo fijado de uso del móvil, una hora al día, como máximo, recomendado con aplicación estricta del “castigo”. Los padres deben ser los prescriptores de la norma y predicar con el ejemplo.

'Caja fuerte': dejar el móvil aparcado en caja de cartón al llegar a casa o lugar de vacaciones. Esa caja contendrá los móviles silenciados, excepto en el modo teléfono por si hay alguna emergencia.

'Pacto de silencio': móviles en silencio en siesta y descanso nocturno. Es necesario dejar descansar cuerpo y mente, que la luz del móvil no desvele nuestros sueños y no nos deje insomnes de madrugada.

"Estos aspectos bien administrados nos harán más felices en vacaciones porque disfrutaremos del placer de la comunicación verbal, del gusto por la palabra y el diálogo, por los gestos y el lenguaje no verbal, que debe acompañar a la palabra", ha expresado.