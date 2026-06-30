El Silicon Valley asiático abre sus puertas al talento español: la UPV revoluciona la educación superior en China

A través del Beihang Valencia Polytechnic Institute, la UPV se convierte en la primera universidad española con presencia física en el país asiático, ofreciendo grados y másteres universitarios y alianzas con gigantes como Huawei y Unitree.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universitat Politècnica de València (UPV) inaugura el primer campus español en China, en alianza con la prestigiosa Beihang University. El nuevo campus, ubicado en Hangzhou, ofrece grados y másteres en áreas tecnológicas clave y permite dobles titulaciones con reconocimiento internacional. El BVPI destaca por su enfoque práctico, ambiente multicultural y estrecha colaboración con empresas tecnológicas líderes como Huawei, Unitree y Geely. El campus cuenta con instalaciones punteras, residencia accesible y reserva un tercio de sus plazas para estudiantes procedentes del sistema educativo español.

El mundo avanza a una velocidad vertiginosa y el epicentro de la innovación tecnológica global ya no mira solo hacia Occidente. En la era de la inteligencia artificial, la robótica y la movilidad inteligente, las reglas del juego están cambiando. En este contexto de transformación, la educación superior juega un papel estratégico indispensable. Es aquí donde la Universitat Politècnica de València (UPV) ha hecho historia al convertirse en la primera universidad española en abrir un campus propio en China.

Esta iniciativa no solo supone un hito sin precedentes para el sistema universitario de nuestro país, sino que abre de par en par las puertas de la excelencia académica internacional a los estudiantes que buscan liderar los sectores tecnológicos del futuro.

A través de la creación del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), fruto de la alianza estratégica con la prestigiosa Beihang University —una de las mejores instituciones del mundo según los rankings internacionales—, la UPV establece un puente directo con el gigante asiático.

Estudiar en el corazón de la innovación mundial

Campus de Beihang.

Ubicado en Hangzhou, a tan solo 170 kilómetros de la vibrante Shanghái, el nuevo campus de la politécnica valenciana cuenta con una localización privilegiada. Hangzhou es internacionalmente reconocida como el "Silicon Valley asiático", una metrópolis de casi 11 millones de habitantes que late al ritmo de la tecnología más avanzada. Es el hogar y el centro de operaciones de corporaciones globales de la talla de Alibaba, DeepSeek, TikTok o Unitree.

Para un estudiante de ingeniería, informática o telecomunicaciones, formarse en este entorno es el equivalente a sumergirse de lleno en el futuro profesional antes incluso de graduarse. Las aulas no estarán desconectadas de esta realidad. De hecho, uno de los grandes atractivos del BVPI es su estrecha alianza con el tejido empresarial e industrial de la región. La UPV ya ha consolidado acuerdos de colaboración para prácticas formativas con gigantes tecnológicos como Huawei y Unitree, y avanza firmemente en un acuerdo con Geely, referente mundial en automoción y movilidad inteligente.

Un modelo académico global y multicultural

El BVPI comenzará sus clases este próximo mes de septiembre siguiendo un calendario académico similar al español. El idioma vehicular del campus será 100% el inglés, garantizando un entorno multicultural en el que convivirán y trabajarán juntos estudiantes y profesores de múltiples nacionalidades, principalmente españoles y chinos.

Grados universitarios: Communication Networks and Systems, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering.

Másteres universitarios: Seis programas especializados en tecnologías de Inteligencia Artificial, Robótica, Sistemas Aeroespaciales, Telecomunicaciones sin cables e Informática.

Programas de doctorado: Cuatro líneas de investigación avanzada.

El sistema de aprendizaje estará completamente enfocado a la práctica y a la realización de proyectos con evaluación continua, un método diseñado para desarrollar competencias clave como el trabajo en equipo, la resiliencia y la resolución de problemas en entornos internacionales cambiantes.

Excelencia al alcance y dobles titulaciones

Una de las mayores ventajas competitivas para los alumnos de máster es la flexibilidad en la titulación. Al cursar el primer año en Hangzhou, obtendrán el título oficial de la UPV, totalmente válido en España y Europa. No obstante, los estudiantes tienen la opción de añadir un segundo año académico para conseguir, además, el título de la Beihang University, una de las 35 mejores universidades del planeta en disciplinas tecnológicas clave según el reputado Ranking de Shanghái. Un valor añadido incalculable para cualquier currículum.

La UPV ha garantizado un cupo de acceso exclusivo para el alumnado procedente del sistema educativo español, reservando el 33% de las plazas en los grados (25 de 75 plazas por programa) y entre 8 y 9 plazas en cada uno de los másteres (de un total de 45 vacantes por título). El acceso a los grados se determinará a través de la media de Bachillerato o Ciclos Formativos combinada con la PAU, y el periodo de preinscripción se extiende del 15 de junio al 3 de julio.

Instalaciones de ensueño

Campus de Beihang.

El complejo del campus impresiona por sus dimensiones y servicios: 770.000 metros cuadrados donde conviven estudiantes de 140 nacionalidades distintas. Alberga 14 laboratorios de última generación equipados con tecnología puntera, modernas instalaciones deportivas, más de 100 asociaciones estudiantiles y un centro de idiomas propio (español, chino e inglés).

Además, vivir allí es sumamente accesible. El BVPI dispone de una residencia para estudiantes de 2.000 plazas con opciones individuales o compartidas, destacando las habitaciones compartidas por un coste increíblemente competitivo de tan solo 250 euros al año.

El entusiasmo no solo se vive entre el alumnado; el claustro docente de la UPV se ha volcado con el proyecto. Más de 220 profesores se han postulado ya para trasladarse a impartir docencia a China. David López, decano del BVPI, destaca la magnitud del proyecto de forma clara: "Es inimaginable lo que ofrece este campus. Impresiona el equipamiento para investigar. Hay lo mejor que el dinero puede comprar". Por su parte, la investigadora y profesora en fotónica Ivana Gasulla lanza un reto directo a los futuros líderes del sector: "A quien se lo esté pensando, docente o estudiante, solo le diría: ¿te lo vas a perder?".

La oportunidad de adquirir un perfil profesional verdaderamente internacional y sumergirse en la vanguardia del desarrollo tecnológico global ya no es un sueño lejano, gracias a la UPV.