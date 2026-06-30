Roberto Gómez: “La Agencia Tributaria tiene un sistema que detecta diferencias respecto a años anteriores”

Las claves

Las claves Generado con IA La Agencia Tributaria detecta diferencias en la declaración de la Renta respecto a años anteriores, enviando cartas a los contribuyentes cuando encuentra discrepancias. Es fundamental revisar las deducciones autonómicas, asegurándose de tener derecho a ellas y de que sean aplicables en el ejercicio correspondiente. Se recomienda prestar atención a la situación familiar, especialmente a los hijos mayores de 18 y menores de 25 que generen derecho al mínimo por descendientes. Es importante declarar correctamente ingresos y gastos de propiedades inmobiliarias, así como las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de criptoactivos.

La declaración de la Renta de 2026 (ejercicio 2025) encara su recta final. Para los más despistados, concluye el próximo 30 de junio. Y para quienes todavía no han cumplido con Hacienda, y para quienes sí lo han hecho, conviene que tengan en cuenta una serie de puntos para evitar sustos.

“La Agencia Tributaria (AEAT) tiene un sistema que detecta diferencias respecto a años anteriores”, afirma Roberto Gómez, del Cuerpo de Técnicos de Hacienda.

De hecho, y como recuerda Gómez, muchas cartas que ya ha enviado a los contribuyentes se deben a esas diferencias entre años. A continuación, y de la mano del experto, te mostramos qué aspectos son los que se deben revisar.

Deducciones y criptoactivos

Roberto Gómez enumera cuáles son esos puntos a examinar por parte de los ciudadanos para que, finalmente, no les envíe Hacienda la carta pertinente.

Para empezar, las deducciones autonómicas. “La clave no es ver cómo se han aplicado, sino ver si se tiene derecho a su aplicación y ver si son aplicables en el ejercicio, sobre todo en aquellas en las que el propio RentaWeb no se aplica automáticamente”, explica.

Por ejemplo: deducciones de eficiencia energética, deducciones por nacimiento de hijos...



Otro aspecto a tener en cuenta es lo que Gómez denomina como situación familiar: “Especial atención a hijos mayores de 18 y menores de 25 que generen el derecho al mínimo por descendientes”.

Un ejemplo: un hijo que el año pasado presentó su renta y no generó derecho al mínimo por descendientes y este año no la presenta y sí que le incluimos en nuestra declaración.

“El programa detecta una discrepancia respecto al año anterior y nos pueden avisar para revisarlo”, indica el experto.

Un tercer punto sería el referente a las propiedades inmobiliarias. “Correcta imputación de los ingresos y gastos que estén arrendados, así como la correcta cumplimentación de las ventas de inmuebles y el cálculo de la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial”, especifica.

A estos tres habría que añadir un cuarto: criptoactivos. “Si bien es cierto que no se tiene tanta información como de otros activos financieros, la correcta imputación de la ganancia o pérdida patrimonial es fundamental para evitar mayores y profundas revisiones”, reconoce Roberto Gómez.

Con todo, al recibir una carta de Hacienda, y como rezaba un dicho popular, ‘no se acaba el mundo’. “Recibir una carta informándonos de que hay discrepancias con respecto a otros años no quiere decir que haya algo mal, solamente hay que asegurarse que lo imputado sea correcto”, concluye.