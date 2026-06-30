Los expertos en vivienda avisan sobre las nuevas medidas del Gobierno: “Reducirán más la oferta”

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos alertan que las nuevas medidas del Gobierno sobre vivienda, como elevar el IVA de los pisos turísticos y prorrogar alquileres, reducirán aún más la oferta. Se destaca la importancia de la estabilidad regulatoria y la previsibilidad para evitar que parte de la oferta de viviendas se retire o se destine a otros usos. La Asociación de Promotores Constructores pide priorizar la generación de oferta, la seguridad jurídica y una fiscalidad que reduzca el coste de la vivienda. Proponen aplicar un IVA reducido del 4% a toda la vivienda protegida para facilitar el acceso y abaratar su precio.

El Gobierno pretende aprobar en el Congreso de los Diputados, durante el mes de julio, una serie de medidas relacionadas con la vivienda. Por ejemplo, elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos y prorrogar los alquileres, entre otras.

Diferentes expertos no ven con buenos ojos dichas medidas. Así, Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario, cree que el Gobierno insiste en una estrategia que “vuelve a penalizar la oferta en lugar de favorecer su crecimiento”.

Y va más allá al subrayar que “regular los alquileres temporales, obligar a prolongar contratos o seguir aumentando la presión fiscal solo conseguirá reducir todavía más la oferta”.

Estabilidad regulatoria

Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, pone el foco en la importancia de la estabilidad regulatoria como condición necesaria para el buen funcionamiento de un mercado que necesita “certidumbre”.

Y es que, durante los últimos meses, se han venido desarrollando cambios normativos y decretos temporales que no han hecho otra cosa que aumentar las dudas tanto para inquilinos como para propietarios.

“La estabilidad regulatoria es fundamental para que el mercado funcione mejor”, añade Font. También remarca que “las medidas deben ser previsibles y duraderas para evitar que parte de la oferta se retire o se traslade a otros usos”.

Mientras que desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) consideran que el nuevo paquete de vivienda debe priorizar la generación de oferta, la seguridad jurídica y una fiscalidad que reduzca el coste de la vivienda.

Dicho de otra forma, cualquier reforma estatal debería incorporar medidas que permitan producir más vivienda, movilizar suelo, reducir plazos administrativos, dar estabilidad a los operadores y evitar que la inseguridad normativa acabe expulsando inversión y reduciendo aún más la oferta disponible.

“Si queremos más vivienda, no podemos mantener un sistema que bloquea suelo durante años y que puede hacer caer planeamiento completo por defectos que podrían corregirse. La seguridad jurídica urbanística es una condición imprescindible para generar vivienda asequible”, afirma Xavier Vilajoana, su presidente.

APCEspaña también reclama medidas fiscales orientadas a reducir el coste de acceso a la vivienda. En concreto, aplicar un IVA del 4% a toda la vivienda con protección oficial.

“No tiene sentido reclamar más vivienda asequible y, al mismo tiempo, mantener una fiscalidad que encarece la vivienda protegida y dificulta el acceso de las familias. Si el precio está limitado, una reducción fiscal bien diseñada repercute directamente en el comprador final”, concluye Vilajoana.