Emilio y Andrea, los jóvenes que dejaron la ciudad por el campo: “Compramos una caseta por 15.000€”

Las claves

Las claves Generado con IA Emilio y Andrea, una pareja joven, han comprado dos casetas de piedra en el campo por 15.000 euros para reconstruirlas y crear una vivienda. Las casetas adquiridas no tienen luz, agua ni tejado, pero planean realizar una reforma integral y unir ambas estructuras para hacer una casa para la madre de Emilio. La pareja ya tiene experiencia previa transformando un contenedor marítimo en su hogar, proyecto que les costó 5.488 euros y les llevó 60 días. Este tipo de iniciativas refleja una tendencia creciente de jóvenes que buscan alternativas más económicas y sostenibles lejos de la ciudad.

Emilio y Andrea son una pareja de jóvenes que están en la búsqueda de construir su propia casa, dejando atrás la forma usual de vivir. Todo comenzó cuando decidieron construir su propia casa contenedor, y ahora se han comprado dos casetas de piedra en el campo.

Las casetas de piedra no tienen ni agua ni luz y, de hecho, no tienen ni tejado. Sin embargo, la idea de los jóvenes es reconstruirla y mudar a la madre de Emilio que vive de alquiler.

Gracias a su experiencia previa remodelando un contenedor marítimo, esperan poder llevar a cabo una reforma integral de las casetas y convertirlas en una gran mansión.

Dos casetas convertidas en mansión

Emilio compartió en sus redes sociales cómo ha sido la reforma de esta casa que supone un reto para ambos jóvenes. "Hemos comprado estas casetas de piedra por 15.000 euros no tienen luz, ni agua y ahora mismo no tienen ni tejado", expresó.

Así, confesó que el motivo de esta reforma es que "mi madre vive de alquiler y le voy a construir una casa para ella, para la mayoría de la gente esto son solo cuatro piedras, para mí esto es una mansión".

Como fue mencionado con anterioridad, Emilio y Andrea construyeron la casa de sus sueños partiendo de un contenedor marítimo, el motivo de esta inversión fue evitar hacer frente al alto coste de la vivienda y llevar un estilo de vida más sostenible.

En total, en remodelar su contenedor gastaron alrededor de 5.488 euros y tardaron unos 60 días en convertirlo en la vivienda de sus sueños. Ahora viven en el campo en su contenedor y se enfrentan al siguiente reto: las casetas de piedra.

El joven recalcó que había cosas en la caseta que le resultaban curiosas: "Venía con una chimenea para prepararnos unas pizzas, un mueble de piedra estilo rústico y una piedra con un agujero en el medio", narró.

De esta manera, comentó que el plan es "unir las dos casetas para hacer una casa". Y así, comenzó la ardua labor de crear una gran casa en el campo.

El primer día de reformas, Emilio comentó que el primer paso era conectar las dos casetas, con lo cual había que tirar uno de los muros de la caseta. Además, aprovechó para eliminar el mueble rústico y la chimenea además de restos de tejado.

Todavía es un misterio cómo quedará la casa campestre que quiere construir Emilio para su madre, pero sí es cierto que es cada vez más común este fenómeno de jóvenes mudándose a zonas alejadas del ruido, el ajetreo y, sobre todo, los precios de la ciudad.