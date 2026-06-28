Bruselas cambia las normas de España: a partir del 12 de agosto, bares y restaurantes no podrán servir sobres de azúcar o sal

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 12 de agosto, bares y restaurantes en España no podrán servir sobres de plástico de sal, azúcar, kétchup o mayonesa. La medida busca reducir el impacto ambiental y la generación de residuos, fomentando alternativas como dispensadores rellenables o sobres de papel. Existen excepciones para comidas de consumo inmediato y para hospitales, donde la higiene y la calidad alimentaria son prioritarias. Desde 2030, la UE prohibirá también el uso de plásticos compostables certificados, avanzando hacia envases totalmente reciclables.

La reducción del impacto ambiental continúa siendo una de las principales prioridades de la Unión Europea. Con este objetivo, las instituciones comunitarias impulsan nuevas normas que, en muchos casos, obligan a distintos sectores económicos a adaptar su actividad y modificar la forma en la que prestan sus servicios.

En este contexto, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en diciembre de 2025 un reglamento destinado a restringir el uso de plásticos de un solo uso, una medida que tendrá un efecto directo sobre los bares y restaurantes en España.

La normativa comenzará a aplicarse el próximo 12 de agosto, coincidiendo con la temporada alta del verano.

A partir de esa fecha, los establecimientos hosteleros dejarán de poder ofrecer a sus clientes sobres de plástico de un solo uso para productos como sal, azúcar, kétchup, mayonesa o aliños.

La iniciativa pretende reducir la generación de residuos y fomentar modelos de consumo más sostenibles, lo que obligará a numerosos negocios del sector a adaptar sus procedimientos.

¿Cómo se van a envasar a partir de ahora?

A partir de agosto, estos establecimientos estarán obligados a ofrecer nuevas alternativas como dispensadores rellenables, recipientes reutilizables, sobres de papel y, hasta 2030, envases elaborados con plástico compostable certificado. De hecho, hay comercios de hostelería que ya están sustituyendo las clásicas monodosis por aceiteras o tarros rellenables.

Pero el principal debate que surge con el nuevo marco legal es que supone un reto para cumplir con la higiene o la seguridad alimentaria que precisamente también impone la legislación comunitaria. Aunque se consuma menos plástico, es más complicado conservar el saneamiento en envases reutilizables o dispensadores colectivos.

Por lo tanto, existen algunas excepciones a la prohibición de venta de monodosis de plástico. Por ejemplo, para comidas destinadas al consumo inmediato -algo difícil de medir- y para hospitales o centros de salud en los que es imprescindible que se mantenga la calidad alimentaria y la pulcritud de la comida y bebidas que se sirve a los pacientes.

A partir de 2030, la UE va a endurecer aún más la normativa para avanzar hacia formatos de envasado puramente reciclables, momento en el que estará terminantemente prohibido también el uso del plástico compostable certificado.

Así, los bares y restaurantes de España tienen más de dos meses para adaptarse e intentar cumplir con los objetivos de reciclaje y de seguridad alimentaria incluso aunque tengan que prescindir de los clásicos envasados de un solo uso.