Amiab celebra en Albacete su Asamblea General Anual con más de 2.000 trabajadores y un futuro prometedor

Las claves

Las claves Generado con IA Amiab ha celebrado en Albacete su Asamblea General Anual, destacando su crecimiento y el compromiso con la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad. La entidad cuenta actualmente con más de 2.000 empleados, el 52% mujeres, y ha insertado 194 personas en el último año mediante proyectos de formación y empleo. Amiab ha experimentado un crecimiento económico del 8,13%, reciclado más de 36.000 toneladas y manipulado 6 millones de unidades, consolidándose como referente nacional. La organización refuerza su presencia en el entorno rural y continúa impulsando iniciativas deportivas, culturales y sociales en diferentes territorios de España.

En la mañana de este viernes 26 de junio ha tenido lugar en el 'Hotel Palacio Albacete' la Asamblea General Anual de la entidad Amiab en Albacete, donde hace 39 años nació. Con la misión de la inclusión social de personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social, en definitiva, personas en situación de vulnerabilidad, Amiab sigue dando pasos al frente, de lo que se ha dado cuenta en la Asamblea de este año.

Esta jornada y los Premios a la Inclusión que se celebran a final de año son las citas más importantes de Amiab al cabo del año, que en 2027 celebrará su 40 aniversario.

Además de la Asamblea General Anual ha tenido una adicional Extraordinaria, tras la que se ha celebrado la clausura. En ella han tomado la palabra el presidente de Amiab, Emilio Sáez, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la diputada provincial Ana Albaladejo, y la concejala de Bienestar Social, Llanos Navarro. Los representantes institucionales han agradecido a Amiab su trabajo por la sociedad, a la que han calificado como un referente de su ámbito, a nivel nacional.

El presidente de Amiab, Emilio Sáez, ha querido agradecer a todas las personas implicadas su trabajo para que todo lo conseguido sea posible. "Es importante remarcar que amiab tiene hoy 1886 personas trabajando, con cerca de 200 personas dedicadas en empresas ordinarias. Es decir, más de 2.000 personas, el 52 % mujeres, que luchan a diario por hacer realidad nuestra aspiración: la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad".

"Este último año -ha comentado el presidente-, las cifras nos acompañan, nos sonríen en esta travesía hacia la vida plena de las personas que más difícil lo tienen: 194 personas insertadas con proyectos de formación con 40.396 horas de formación, 327 personas en intermediación laboral y 6.234 acciones de servicios asistenciales".

La entidad Amiab ha crecido en un 8,13 % en cifras económicas, ha reciclado más de 36.000 toneladas y ha manipulado 6 millones de unidades. Cifras realmente importantes que hacen sentirse a Amiab muy orgullosa del día a día de las personas trabajadoras. Es, en definitiva, una de las más relevantes entidades a nivel nacional en su objetivo.

El presidente ha continuado diciendo que "hoy estamos en Albacete, pero también os puedo decir que este año hemos dado pasos adelante en los territorios. En Murcia, hace unos días, hemos celebrado la primera Asamblea Anual, con gran éxito también. Hemos renovado Junta Directiva en Toledo y en Ciudad Real, a quienes hemos deseado lo mejor y lo volvemos a hacer. En Málaga seguimos avanzando y esperamos que en unos meses todavía sean más visibles esos pasos. En unos días celebraremos los diez años de la planta de lavandería en Alamazora, Castellón", ha apuntado Emilio Sáez.

La entidad quiere manifestar también su apoyo al entorno rural. "Nuestra labor la realizamos sin olvidarnos de los pueblos. El entorno rural nos necesita y nosotros estamos muy dispuestos a seguir trabajando por esa España con todavía más dificultades. Hemos avanzado en este entorno con la sensibilización en sus centros educativos, con la atención infantojuvenil, gestión de centros socioasistenciales… Nuestro día a día pasa cada vez más por el entorno rural, donde desplegamos acciones vinculadas a la innovación social, para análisis del impacto de nuestra actuación en dichos lugares", ha recordado Emilio Sáez.

"Y, como siempre, sin olvidar nuestro deporte, nuestro origen. Nuestro BSR Amiab Albacete con su Copa del Rey, nuestro BSR Amiab Puertollano, con ascenso de categoría, el reciente campus de BSR Amiab para 20 personas con discapacidad en Los Alcázares, Murcia. La proyección del documental 'Resilentia' en Málaga, en unos meses en Berlín… Sin olvidar nuestro despliegue cultural con 'Arte sin barreras', ha continuado diciendo el presidente de Amiab.

"Verdaderamente me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho en este último año, pero también os digo que es mucho más lo que nos queda por hacer. Sirva como ejemplo de nuestras consecuciones la certificación de Empresa de Inserción por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el reconocimiento obtenido a nivel regional por nuestro trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres, con nuestros protocolos de violencia contra la mujer", ha dicho a modo de balance el máximo representante de Amiab.

En la jornada, por parte de Amiab, han tomado la palabra también el director general, Pedro Sáez, que ha explicado la situación económica de la entidad, así como Óscar Sillas, director del Área Social, que ha desgranado la acción de apoyo a los que más lo necesitan. Al acto han acudido, además de las autoridades que han tomado la palabra, Elena García Zarve, directora general de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Marisa Sánchez Cerro, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, además de diputada regional en las Cortes de CLM, así como Francisco Gómez, secretario general de CCOO en Albacete, y Soledad Illera, secretaria de Organización de UGT Albacete.