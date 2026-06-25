Un funcionario de Hacienda avisa: “Los padres deben acreditar que la cesión de la casa a sus hijos es gratuita”
Roberto Gómez, del Cuerpo Técnico de Hacienda, aclara qué sucede cuando los padres dejan a vivir a sus hijos en una segunda residencia.
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Las claves
Generado con IA
Hacienda no considera donación que los hijos vivan gratis en la segunda vivienda de sus padres, ya que no hay transmisión patrimonial.
Los padres deben acreditar que la cesión de la casa es gratuita, lo que puede hacerse mediante un documento de precario.
Aunque los hijos no paguen alquiler, los padres deben tributar por la vivienda como imputación de rentas, calculada sobre el valor catastral.
El inmueble se considera 'vacío' a efectos fiscales, y se aplica un 2% del valor catastral (o 1,1% si ha sido revisado en los últimos 10 años).
Ante el problema de acceder a la vivienda que sufren sobre todo los jóvenes, muchos padres optan porque acaben viviendo en una segunda residencia suya. Un ‘vivir gratis’, ya que no pagan alquiler, que ha traído polémica porque hay quien ha afirmado que, aun así, tienen que pagar impuestos.
Y todo porque entendían que se trataba de una donación. “Al contrario de lo que vemos en muchas redes sociales, no conlleva obligaciones fiscales adicionales”, afirma Roberto Gómez, del Cuerpo Técnico de Hacienda.
A continuación, te contamos cómo queda la situación, fiscalmente hablando, cuando unos padres ceden su segunda residencia a sus hijos sin cobrarles nada a cambio.
Transmisión patrimonial
“Hacienda no considera donación el hecho de que los hijos vivan sin pagar alquiler en esta segunda vivienda ya que no se ha producido ninguna transmisión patrimonial. Simplemente están viviendo ahí sin contraprestación a cambio”, afirma Roberto Gómez.
Pero hay un matiz: “Lo que sí que puede ocurrir es que se exija a los padres que acrediten que la cesión de la vivienda es gratuita, lo cual puede hacerse mediante un documento de precario para que el hijo pueda vivir en esa vivienda”.
Hecha esta aclaración, surge la pregunta: ¿Esto implica que no hay que tributar por esa vivienda? La respuesta es no.
“Los padres tendrán que tributar por esta vivienda como imputación de rentas: 2% del valor catastral del inmueble con carácter general, o 1,1% del valor catastral si éste ha sido revisado en los últimos 10 años”, matiza el funcionario.
Con todos estos argumentos sobre la mesa, Roberto Gómez subraya que “el hecho de que tus hijos residan sin pagar alquiler en tu segunda vivienda no es considerado donación”.
Por eso, no duda en remarcar que “no se debe pagar por ello”. Pero hace hincapié en que “se considera que el inmueble sigue estando ‘vacío’ y se imputan rentas al mismo debiendo tributar por ellos como imputación de rentas”.