Iván Terrón, experto en consumo, avisa: "No pongas el aire acondicionado por debajo de 24°C para ahorrar en verano"

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Terrón recomienda no poner el aire acondicionado por debajo de 24°C para evitar un aumento significativo en el consumo eléctrico. Aconseja enfriar la casa al mediodía, aprovechar el frescor y evitar el uso intensivo del aire durante las horas punta de la electricidad. Sugiere combinar el aire acondicionado con ventiladores, activar el modo Eco, limpiar los filtros mensualmente y ventilar de noche para reducir costes. Revisar la tarifa eléctrica puede suponer un importante ahorro, ya que muchas personas pagan de más por no actualizar su contrato.

El verano ya está aquí. Un año más las altas temperaturas provocarán que los días sean más largos y sea prácticamente insoportable dormir.

La manera más fácil de hacer frente a estas calurosas tardes y noches suele ser darle play al aire acondicionado y disfrutar de las ráfagas de aire. Sin embargo, a menudo usar este electrodoméstico suele traducirse en una factura de la luz que asusta a más de un cliente.

Por ello, el experto en consumo eléctrico y estudiante de piloto, Iván Terrón, ha contado a EL ESPAÑOL los mejores trucos para ahorrar en verano y no sofocarse con el calor.

Ahorra en verano

El pasado 1 de junio finalizó la prórroga de las rebajas impositivas que el Gobierno había activado por la crisis energética, lo que se traduce en un IVA del 21% y un Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5,11%. Esta subida de los impuestos se suma a que el mercado mayorista ha registrado una tendencia al alza.

Por tanto, si bien el precio de la factura depende de la tarifa de los clientes: ya sea del mercado regulado (PVPC) o del mercado libre (tarifa fija), el principal problema que se vive en verano es el mayor consumo de la electricidad.

"La buena noticia es que con unos pocos gestos se controla", señala a este medio. El primero de ellos es controlar los grados del aire acondicionado.

Terrón deja algo claro: el aire acondicionado debe marcar entre 24 y 26 °C. "Cada grado por debajo de 24 sube el consumo entre un 6 y un 8%, y poner 20 °C puede disparar el gasto más de un 30%".

Asimismo, la hora a la que se consume la luz también juega un papel clave. "Al mediodía está baratísima y de 20:00 a 22:00 se dispara. Enfría la casa al mediodía, guarda ese frescor y evita el pico de la tarde-noche".

De hecho, también aconseja precisamente no abusar del aire acondicionado, más bien combinarlo con el ventilador. "Ventilador casi siempre y aire un par de grados más alto solo cuando hace falta", indica. "El ventilador reparte el aire frío y notas la misma sensación gastando mucho menos".

Por otra parte, Terrón sitúa como otro truco para ahorrar activar "el modo Eco". "Suaviza el compresor y puede recortar bastante el consumo", afirma. Así, a través de un aparato inverter se puede llegar a ahorrar cerca de un 40% frente a un antiguo ya que "adapta su potencia en vez de ir a tirón".

Otra forma es limpiando los filtros una vez al mes así como ventilando de noche y bajando persianas de día. "Abre ventanas cruzadas de madrugada, cuando el aire de fuera es fresco, y baja persianas y echa cortinas en las horas de más sol. Así el aire trabaja menos para mantener la casa fresca", señala a este medio.

En el caso de aquellos con piscina, Terrón aconseja evitar las horas punta a la hora de encender la depuradora: "La bomba tira horas y horas, y es el gasto que no ves. Prográmala para el mediodía o la madrugada y nunca en el pico de las 20:00 a 22:00".

Por último, para Terrón el truco gordo es revisar la tarifa. "El ahorro de verdad no está en apagar cosas, está en lo que pagas por cada kilovatio", indicaba. "Si llevas más de un año sin mirarla, seguro estás pagando de más".

Para facilitar revisar el precio de la luz todos los días, el asesor energético dispone de su propia aplicación llamada 'Ahorra Ya-Luz App', con la que los consumidores pueden consultar en qué momento les va a salir más barato usar electrodomésticos durante este verano.

"Recuerda: el problema no es usar el aire, es usarlo mal y ten en cuenta que el reloj manda y lo que más pesa es la tarifa", concluye el experto.